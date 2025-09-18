Aos 38 anos, David Luiz iniciou um novo capítulo em sua carreira internacional ao acertar com o Pafos, do Chipre, e retornar à disputa da Champions League — competição que conquistou com o Chelsea em 2012. Foi justamente nesse período, em que vivia o auge de sua carreira e despertava interesse da elite do futebol mundial, que o zagueiro recebeu uma proposta do Barcelona. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o ex-Seleção revelou que o acordo com o clube catalão estava praticamente fechado, mas, por um motivo específico, a negociação acabou não se concretizando. Assista ao vídeo abaixo:

O responsável por impedir a concretização da negociação foi ninguém menos que José Mourinho, técnico do Chelsea à época. O português, que já havia vivido uma passagem histórica pelo clube entre 2004 e 2007, retornou ao comando técnico em 2013 e permaneceu até 2015, período no qual voltou a conquistar títulos de expressão.

Durante essa segunda passagem, David era peça fundamental no elenco e titular absoluto sob o comando de Mourinho. Vivendo um grande momento, o brasileiro, apesar de já atuar por um dos principais clubes da Europa, era constantemente sondado por outras equipes de alto nível. Em 2014, transferiu-se para o PSG por 50 milhões de libras — valor que representou, na época, a maior transferência da história para um defensor.

Bastidores das negociações 🔎

No entanto, antes de fechar com o clube francês, ele revelou ao Lance! que recebeu uma proposta ainda mais concreta em 2013. Tratava-se simplesmente do Barcelona, considerado por muitos o melhor time daquela geração — responsável por encantar o mundo sob o comando de Pep Guardiola, mesmo tendo sido eliminado pelo próprio Chelsea de Luiz na histórica campanha vitoriosa da Champions 2011/12.

Segundo David, o acerto estava praticamente selado: contrato assinado, champanhe estourada e a celebração pronta, como costuma acontecer quando um jogador é contratado por um novo clube. No entanto, tudo mudou quando Mourinho interveio e vetou a saída, bancando a permanência do zagueiro devido à sua importância no elenco. Ainda assim, como a história mostrou, a insistência durou pouco, já que o brasileiro acabou deixando o clube na temporada seguinte.

— Só teve um momento: eu assinei contrato e fechei tudo com o Barcelona, mas, na época, o Mourinho não deixou eu sair do Chelsea (em 2013). Cheguei a estourar champanhe, aquela coisa toda, e acabei não indo. Só no outro ano (2014) eu fui para o Paris — disse David Luiz.

David Luiz durante sua apresentação como novo jogador do PSG, em 2014 (Foto: Lionel Bonaventurea/AFP)

