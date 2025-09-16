EXCLUSIVO: Após gol decisivo, brasileiro comemora vaga na Champions League

Imagine marcar o gol decisivo que garante a classificação da sua equipe na Champions League. Foi exatamente essa a experiência vivida por Gabriel Pereira, de 25 anos, atuando pelo Copenhague nos playoffs do principal torneio de clubes da Europa. Agora, nesta semana, o zagueiro está prestes a realizar um dos maiores sonhos da carreira: enfrentar as melhores equipes do futebol mundial e dividir o gramado com alguns dos maiores craques da atualidade. Confira no vídeo abaixo:

O gol decisivo marcado pelo brasileiro ocorreu na partida de ida entre Copenhague e Basel, em partida válida pela segunda fase de qualificação da Champions League. A equipe dinamarquesa saiu atrás no placar após o icônico Xherdan Shaqiri converter um pênalti ainda no primeiro tempo. Pouco depois, Pereira anotou o gol de empate, que permaneceu até o fim da primeira etapa e definiu o resultado final da partida.

O empate foi crucial para o confronto de volta, disputado na Dinamarca, onde os mandantes venceram por 2 a 0. Antes disso, a equipe já havia eliminado o Malmö, da Suécia, com um agregado de 5 a 0, além de ter conquistado uma classificação tranquila diante do Drita, de Kosovo, com duas vitórias.

— É um momento de felicidade. Estou vivendo a melhor fase, a melhor temporada da minha carreira neste início de temporada. Tem sido a realização de um sonho poder estar conquistando títulos. Agora, estar na Champions League, era um sonho poder jogar a Champions, e está sendo especial por estar vivendo isso junto com esse grupo — disse Pereira.

Sobre o bom momento e o gol marcado, Pereira afirmou já estar acostumado a participar do setor ofensivo, apesar de essa não ser sua principal função em campo. Ele relembrou sua passagem por Portugal, quando atuava pelo Gil Vicente e marcou quatro gols durante sua trajetória no clube.

— Essa parte artilheira vem desde antes de eu vir pra cá. No meu último ano em Portugal, foi uma temporada em que acabei marcando quatro gols. Tem sido bom. É bom ajudar os companheiros e o clube marcando gols. Claro que minha principal função é defender, mas é bom também poder ajudar na parte ofensiva — revelou o brasileiro da Champions League.

Carreira de Gabriel Pereira ⚽

Natural de Volta Redonda (RJ), Gabriel Pereira iniciou sua trajetória no futebol pelo Araruama, clube da cidade homônima que atualmente disputa a quarta divisão do Campeonato Carioca. Atuando inicialmente como volante, ele integrou a equipe entre 2013 e 2017. Em 2017, transferiu-se para a base do Sampaio Corrêa-RJ, onde passou a atuar como zagueiro — posição que o consolidaria profissionalmente. Dois anos depois, foi observado por olheiros do Volta Redonda e concluiu sua formação nas categorias de base do clube. Em 27 de janeiro de 2020, assinou seu primeiro contrato profissional com o Voltaço, válido até 2023. Pela equipe fluminense, disputou 27 partidas, com destaque para sua participação na Série C do Brasileirão.

No dia 3 de agosto de 2021, foi emprestado ao Vilafranquense, da segunda divisão portuguesa, com cláusula de opção de compra. O bom desempenho na sua primeira experiência internacional levou o clube a exercer a opção, e Gabriel acumulou 49 partidas pela equipe portuguesa. Em 30 de janeiro de 2023, foi contratado pelo Gil Vicente, da Liga Portugal, em transação estimada em 650 mil euros por 50% dos direitos econômicos. Pela equipe de Barcelos, o defensor disputou 41 jogos e marcou quatro gols, destacando-se como peça regular no sistema defensivo.

O passo seguinte na carreira veio em 8 de agosto de 2024, com a transferência para o Copenhagen, um dos principais clubes da Dinamarca. Com contrato firmado por cinco temporadas, Gabriel se consolidou no cenário europeu. Em sua primeira temporada pelo clube, foi campeão nacional ao conquistar o Campeonato Dinamarquês e a Copa da Dinamarca.

Gabriel Pereira em ação pelo Copenhague na temporada 2025/26 (Foto: Divulgação/Copenhague)

Zagueiro polivalente 🛡️

Pereira é um zagueiro ambidestro, com preferência pelo pé direito. Destaca-se pela eficiência nos duelos individuais, especialmente nas coberturas em profundidade e nas situações de um contra um. Apresenta boa qualidade de passe sob pressão e capacidade de executar lançamentos longos em diagonal, contribuindo para a construção ofensiva. Costuma optar por soluções menos convencionais, o que acrescenta imprevisibilidade ao seu jogo. Além disso, mostra presença ofensiva no jogo aéreo, sendo uma ameaça nas bolas paradas.

Confia os números da carreira de Gabriel Pereira 🔢

📊 Estatísticas Gerais

🧮 166 jogos (151 como titular)

⚽ 11 gols

🎁 2 assistências

🔫 0.6 finalizações/jogo (0.3 no gol)

🧠 0.3 passes decisivos/jogo

📡 4.4 passes longos certos/jogo

✅ 87% de acerto no passe

🛡️ Defensivos

🧹 1.2 desarmes/jogo

🔁 4.3 bolas recuperadas/jogo

✈️ 58% de eficiência nos duelos aéreos

💪 3.6 duelos ganhos/jogo

🌀 0.4 dribles sofridos/jogo

🚫 0.9 faltas cometidas/jogo

⭐ Nota Sofascore: 7.07

