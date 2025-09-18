Copenhague e Bayer Leverkusen terão os caminhos cruzados nesta quinta-feira (18), às 13h45 (de Brasília), no Parken Stadium, em jogo válido pela primeira rodada da Champions League 2025/26. Embora a partida atraia menos atenção do fã médio de futebol internacional, haverá brasileiro em campo: Gabriel Pereira, 25 anos, zagueiro dos Leões escandinavos. Em entrevista exclusiva ao Lance!, ele analisou o formato da fase de liga — que ainda gera muitas dúvidas ao público — e as chances de sua equipe nesta edição do torneio. Confira no vídeo abaixo:

A edição 2025/26 — a 71ª edição da história e a 34ª desde que a Champions foi renomeada — teve início na última terça-feira (16), com os confrontos válidos pela fase de liga. Desde a temporada passada, 36 clubes disputam o título da principal competição de clubes da Europa. Nesta nova estrutura, os clubes participantes disputarão um sistema pontos corridos, em que cada equipe fará oito partidas — quatro como mandante e quatro como visitante.

Leão na Dinamarca e na Europa? 🦁

Campeão nacional, o Copenhagen retorna à elite do futebol continental após uma temporada de ausência, quando disputou a Conference League em 2024/25. A equipe dinamarquesa se motiva com base na campanha anterior na Champions, em que avançou no competitivo Grupo A e foi eliminada nas oitavas de final pelo Manchester City. Agora, Pereira afirma estar confiante, destacando a qualidade do elenco montado pelo clube para a atual temporada.

— Sim, acredito. Como eu falei, temos um bom grupo, um grupo forte. E o Copenhagen, como eu falei na última vez, acabou, se não me engano, caindo num grupo ali da morte — caiu com o Borussia, o Manchester United e o Galatasaray — e acabou se classificando mesmo assim. Porque acredito que, mesmo sendo um clube de uma liga alternativa, acaba por fazer sempre um bom grupo, um grupo forte.

— E essa fase da liga, acho que acaba por ser bom. Você não joga só dentro daquele grupo ali, contra três só equipes, mas contra sete equipes diferentes. Não sinto que isso acaba por tornar mais fácil. Até porque, quando você joga contra três equipes só, um jogo de ida e volta, você acaba por pegar mais no primeiro jogo como a equipe deles joga e tudo mais. E depois, tendo um jogo de volta, sendo em casa ou fora, você consegue trabalhar melhor. E, numa fase de liga, como você enfrenta sete equipes diferentes, são sete estilos de jogo diferentes.

Campanha do Copenhague na Champions League 2025/26 🌍

Gabriel foi protagonista de um dos grandes momentos que garantiram a classificação dos Leões nesta Champions. O brasileiro marcou um go decisivo na partida de ida entre Copenhague e Basel, válida pela segunda fase de qualificação da Champions. A equipe dinamarquesa saiu atrás no placar, após o icônico Xherdan Shaqiri converter um pênalti ainda no primeiro tempo. Pouco depois, Pereira anotou o gol de empate, que definiu o resultado final da partida ainda nos 45 minutos iniciais.

O empate foi crucial para o confronto de volta, disputado na Dinamarca, onde os mandantes venceram por 2 a 0. Antes disso, a equipe já havia eliminado o Malmö, da Suécia, com um agregado de 5 a 0, além de ter conquistado uma classificação tranquila diante do Drita, de Kosovo, com duas vitórias.

Agora, na fase de liga da Champions, Gabriel afirmou que não havia preferência por adversários no sorteio. Além do Bayer Leverkusen. Nesta edição, a equipe de Gabriel Pereira ainda enfrentará Borussia Dortmund (Pote 1), Barcelona (Pote 1), Villarreal (Pote 2), Napoli (Pote 3), Tottenham (Pote 3), Kairat Almaty (Pote 4) e Qarabağ (Pote 4).

— Não tínhamos uma preferência, não temos isso. Acredito que vamos fazer bons jogos, independente de contra quem for. Como eu falei, temos um grupo forte. Mas o grupo tá confiante. Acreditamos que podemos fazer bons jogos, principalmente em casa, onde temos nossa torcida a nosso favor. Temos toda a cidade, e acabamos por nos tornar mais fortes em casa.

— Então, acredito que vamos jogar jogo a jogo. Não temos essa questão de preferência. Vamos pegar o Barcelona, o Real Madrid, o PSG, e focamos só no jogo. Acredito que são sete jogos ali. São sete jogos importantes. Até porque, se ganhamos do Barcelona e perdemos o restante dos jogos, isso não muda em nada pra gente. Acabamos por não classificar, não é mesmo? Mas vamos trabalhar da melhor forma possível. Acho que entrar na fase da liga dá mais confiança pro grupo. Isso acaba que vai lhe tornar mais forte até começar.

Carreira de Gabriel Pereira ⚽

Natural de Volta Redonda (RJ), Gabriel Pereira iniciou sua trajetória no futebol pelo Araruama, clube da cidade homônima que atualmente disputa a quarta divisão do Campeonato Carioca. Atuando inicialmente como volante, ele integrou a equipe por quatro anos. Em 2017, transferiu-se para a base do Sampaio Corrêa-RJ, onde passou a atuar como zagueiro — posição que o consolidaria profissionalmente. Dois anos depois, foi observado por olheiros do Volta Redonda e concluiu sua formação nas categorias de base do clube. Em 27 de janeiro de 2020, assinou seu primeiro contrato profissional com o Voltaço, válido até 2023. Pela equipe fluminense, disputou 27 partidas, com ênfase na participação em duas temporadas na Série C do Brasileirão.

No dia 3 de agosto de 2021, foi emprestado ao Vilafranquense, da segunda divisão portuguesa, com cláusula de opção de compra. O bom desempenho na sua primeira experiência internacional levou o clube a exercer a contratação em definitivo, e Gabriel acumulou 49 partidas pela equipe. Em 30 de janeiro de 2023, foi contratado pelo Gil Vicente, da Liga Portugal, em transação estimada em 650 mil euros por 50% dos direitos econômicos. Pela equipe de Barcelos, o defensor disputou 41 jogos e marcou quatro gols, destacando-se como peça regular no sistema defensivo.

O passo seguinte na carreira veio em 8 de agosto de 2024, com a transferência para o Copenhagen, um dos principais clubes da Dinamarca. Com contrato firmado por cinco temporadas, Gabriel se consolidou no cenário europeu. Em sua primeira temporada pelo clube, foi campeão nacional ao conquistar o Campeonato Dinamarquês e a Copa da Dinamarca.

Gabriel Pereira em ação com a camisa do Copenhague (Foto: Divulgação/Copenhague)

Zagueiro polivalente 🛡️

Pereira é um zagueiro ambidestro, com preferência pelo pé direito. Destaca-se pela eficiência nos duelos individuais, especialmente nas coberturas em profundidade e nas situações de um contra um. Apresenta boa qualidade de passe sob pressão e capacidade de executar lançamentos longos em diagonal, contribuindo para a construção ofensiva. Costuma optar por soluções menos convencionais, o que acrescenta imprevisibilidade ao seu jogo. Além disso, mostra presença ofensiva no jogo aéreo, sendo uma ameaça nas bolas paradas.

Confia os números da carreira de Gabriel Pereira 🔢

📊 Estatísticas Gerais

🧮 166 jogos (151 como titular)

⚽ 11 gols

🎁 2 assistências

🔫 0.6 finalizações/jogo (0.3 no gol)

🧠 0.3 passes decisivos/jogo

📡 4.4 passes longos certos/jogo

✅ 87% de acerto no passe

🛡️ Defensivos

🧹 1.2 desarmes/jogo

🔁 4.3 bolas recuperadas/jogo

✈️ 58% de eficiência nos duelos aéreos

💪 3.6 duelos ganhos/jogo

🌀 0.4 dribles sofridos/jogo

🚫 0.9 faltas cometidas/jogo

⭐ Nota Sofascore: 7.07

