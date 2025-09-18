A primeira edição da fase de liga da Champions League 2025/26 atraiu todas as atenções dos fãs de futebol internacional nesta semana. Os holofotes aumentam ainda mais com a presença de inúmeros brasileiros em campo pela principal competição de clubes da Europa. Um deles estreia nesta quinta-feira (18): Gabriel Pereira, 25 anos, zagueiro do Copenhague. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o defensor relembrou sua trajetória em diferentes países e revelou seus objetivos no presente e no futuro.

Início de carreira ⚽

Gabriel Pereira iniciou sua trajetória no futebol pelo Araruama, clube da cidade homônima que atualmente disputa a quarta divisão do Campeonato Carioca. Atuando inicialmente como volante, ele integrou a equipe por quatro anos. Em 2017, transferiu-se para a base do Sampaio Corrêa-RJ, onde passou a atuar como zagueiro — posição que o consolidaria profissionalmente. Dois anos depois, foi observado por olheiros do Volta Redonda e concluiu sua formação nas categorias de base do clube. Em 27 de janeiro de 2020, assinou seu primeiro contrato profissional com o Voltaço, válido até 2023. Pela equipe fluminense, disputou 27 partidas, com ênfase na participação em duas temporadas na Série C do Brasileirão.

Gabriel Pereira em ação com a camisa do Volta Redonda no Campeonato Carioca de 2021 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Depois, foi emprestado ao Vilafranquense, da segunda divisão portuguesa, com cláusula de opção de compra. O bom desempenho na sua primeira experiência internacional levou o clube a exercer a contratação em definitivo, e Gabriel acumulou 49 partidas pela equipe. Em 30 de janeiro de 2023, foi contratado pelo Gil Vicente, da Liga Portugal, em transação estimada em 650 mil euros por 50% dos direitos econômicos. Pela equipe de Barcelos, o defensor disputou 41 jogos e marcou quatro gols, destacando-se como peça regular no sistema defensivo.

Diferenças entre Brasil, Portugal e Dinamarca 👍👎

Questionado sobre as diferentes escolas de futebol vivenciadas nos dois países, ele buscou comparar os dois modelos de jogo. Para Pereira, o futebol exigia mais intensidade física dos jogadores em Portugal, enquanto no Brasil o jogo é marcado por um estilo mais técnico.

continua após a publicidade

— Eu acredito que, do Brasil para Portugal, teve a questão da intensidade. Em Portugal, tinha um futebol muito intenso, principalmente como eu fui para a Segunda, era um futebol mais corrido, mais truncado. E no Brasil não tinha tanto isso. E, depois, de Portugal para cá, acredito que muda um pouco a intensidade também. Acredito que o futebol aqui é mais intenso, tem jogadores mais fortes, jogadores mais de contato.

— Para mim, foi um pouco diferente no início. Não sou um zagueiro de muito duelo, de muito duelo físico ali. Tento ir mais na inteligência, no entendimento do jogo. Mas acabei por me adaptar muito rápido. Graças a Deus, onde eu tenho ido, eu tenho me adaptado da melhor forma possível, rápido. E isso ajuda também, acho, o grupo e os treinadores. E isso é bom para mim, é bom para o clube onde eu vou — essa questão da adaptação ser rápida.

O passo seguinte na carreira veio em 8 de agosto de 2024, com a transferência para o Copenhagen, um dos principais clubes da Dinamarca. Com contrato firmado por cinco temporadas, Gabriel se consolidou no cenário europeu. Em sua primeira temporada pelo clube, foi campeão nacional ao conquistar o Campeonato Dinamarquês e a Copa da Dinamarca.

— Tenho gostado, tenho gostado de estar aqui na Dinamarca. É um campeonato bem disputado, vai até o final. Temos duas fases, né? Fazemos a primeira fase contra todo mundo, e depois temos a segunda fase, onde ficam só os seis primeiros, e fazemos jogos de ida e volta para ver quem vai ser o campeão. E pronto, é um campeonato bem disputado. Gostei muito do último ano. E vamos, esse ano, tentar buscar de novo esse título — disse o participante da atual Champions, sobre o período no país escandinavo.

Futuro longe ou perto de casa? 🏠

Apesar da adaptação bem-sucedida à Europa, Gabriel admite sentir falta do Brasil. Natural de Volta Redonda (RJ), o fluminense relembra com carinho o clima quente e a rotina da cidade natal, contrastando com o frio intenso enfrentado durante o inverno dinamarquês. No entanto, destaca que o Copenhagen oferece toda a estrutura necessária para amenizar os impactos da mudança, o que facilita seu dia a dia e acelera o processo de adaptação. Mesmo com a saudade, ele se mostra bem ambientado no Velho Continente e reafirma seu desejo de seguir construindo a carreira fora do país.

— Não, eu sempre gosto do calor brasileiro. Eu que sou do Rio, então sinto um pouco de falta da cidade, do calor — principalmente aqui, na Dinamarca. Quando chega a parte do inverno, é um frio bastante doloroso.

— Mas, ano passado, até que correu tudo bem. O clube tem todas as coisas para poder nos ajudar — a treinar e tudo mais — e acho que isso facilita um pouco essa questão da adaptação. E pronto. Mas sinto falta um pouquinho do Brasil, porque eu gosto do sol, gosto da cidade. Mas também estou bem aqui fora.

— Então, o meu foco agora é aqui na Europa. Acredito que eu tenha condição de continuar por aqui. Sempre tive vontade de fazer minha carreira aqui fora. E, claro, quem sabe mais pra frente voltar ao Brasil. Mas não tenho nenhuma preferência de clube. Meu foco agora é no Copenhagen, fazer uma boa temporada, depois continuar aqui fora e dar mais um salto, e poder fazer minha carreira aqui fora.

Campanha do Copenhague na Champions League 2025/26 🌍

Gabriel foi protagonista de um dos grandes momentos que garantiram a classificação dos Leões nesta Champions. O brasileiro marcou um go decisivo na partida de ida entre Copenhague e Basel, válida pela segunda fase de qualificação da Champions. A equipe dinamarquesa saiu atrás no placar, após o icônico Xherdan Shaqiri converter um pênalti ainda no primeiro tempo. Pouco depois, Pereira anotou o gol de empate, que definiu o resultado final da partida ainda nos 45 minutos iniciais.

O empate foi crucial para o confronto de volta, disputado na Dinamarca, onde os mandantes venceram por 2 a 0. Antes disso, a equipe já havia eliminado o Malmö, da Suécia, com um agregado de 5 a 0, além de ter conquistado uma classificação tranquila diante do Drita, de Kosovo, com duas vitórias.

Agora, na fase de liga da Champions, Gabriel afirmou que não havia preferência por adversários no sorteio. Além do Bayer Leverkusen. Nesta edição, a equipe de Gabriel Pereira ainda enfrentará Borussia Dortmund (Pote 1), Barcelona (Pote 1), Villarreal (Pote 2), Napoli (Pote 3), Tottenham (Pote 3), Kairat Almaty (Pote 4) e Qarabağ (Pote 4).

