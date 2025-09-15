Aos 38 anos, David Luiz inicia um novo capítulo em sua carreira no futebol internacional. Apesar da idade, o brasileiro demonstra empenho ao se preparar para disputar novamente a Champions League. Nesta quarta-feira (17), às 13h45 (de Brasília), ele entra em campo pelo Pafos, do Chipre, contra o favorito Olympiacos, no Estádio Georgios Karaiskakis, em Atenas (Grécia). Além do próprio duelo, há ainda uma motivação adicional para o confronto: o zagueiro reencontrará Rodinei, ex-companheiro de Flamengo, com quem dividiu uma trajetória vitoriosa no Rio de Janeiro, e grande amigo.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, David Luiz projetou o reencontro com Rodinei, desta vez atuando em lados opostos, e exaltou o desempenho do amigo desde que rumou à Europa. O zagueiro do Pafos FC fará sua estreia na Champions junto à equipe.

— O Rodi é um grande amigo. Desde 2022, a gente trabalha junto nos bastidores e eu tento ajudá-lo da melhor maneira possível. É um cara que eu fiquei extremamente feliz de ver realizando o sonho que ele sempre teve de estar na Europa, se tornou campeão europeu. A gente se fala quase todos os dias. E a vida tem disso, o futebol tem disso também: nos dá oportunidades maravilhosas e o desenho lindo de estar na Liga dos Campeões enfrentando um dos meus melhores amigos do futebol. Sei que, na hora do jogo, cada um vai lutar pelo seu time, vai tentar fazer da melhor maneira para ganhar. Mas estou feliz, feliz porque aquilo que o Rodi está vivendo hoje, ele mereceu — revelou o zagueiro.

David Luiz e Rodinei tiveram seus caminhos cruzados em 2021, quando o zagueiro retornou ao Brasil após longa passagem pelo futebol europeu para defender o Mais Querido. Naquele momento, o lateral-direito já integrava o elenco rubro-negro desde 2016, período marcado por oscilações com o Manto Sagrado. Em determinados momentos, conquistou a torcida com boas atuações e carisma fora de campo; em outros, foi alvo de críticas pontuais.

De "meme" a ídolo: a virada de chave no Flamengo 🔑

Com a chegada de David, coincidindo com os dois últimos anos de Rodinei no clube, o ala viveu sua fase melhor fase pelo Flamengo, especialmente em 2022. No ano, conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil, sendo decisivo nesta última ao converter o pênalti decisivo do título em pleno Maracanã, o que o inseriu de forma definitiva na história do clube.

Dentro e fora de campo, a amizade entre os dois sempre chamou a atenção da imprensa e dos torcedores. Agora, com a oportunidade de dividirem os gramados mais uma vez, David revela que mantém contato diário com o amigo e demonstra admiração pelo caminho que Rodinei trilhou na Europa, após sua saída do futebol brasileiro.

Merece os créditos? ☝️

Em virtude do crescimento exponencial de Rodinei após 2022, David Luiz se considera responsável por, ao menos, uma parte do sucesso do lateral de 33 anos nesta nova fase da carreira no Olympiacos. Para o zagueiro, o que faltava ao amigo era apenas apoio, já que qualidade ele sempre teve.

— Talvez só uma pequena parte, que fui eu quem o encorajei a viver aquilo que ele poderia viver, né. Não que eu trouxe para ele atributos que ele precisava — eu acho que o Rodi sempre foi um grande jogador, que talvez nem ele acreditava nele mesmo. Acho que, muitas vezes, ele tinha algumas dúvidas porque não tinha ninguém pra encorajá-lo. Então, a única coisa que eu sempre falei para ele foi que ele não jogava por culpa dele, e que ele deveria mudar algumas coisas para entender o nível que ele poderia alcançar. E ele fez, porque talvez viu alguém do lado dele apoiando. E desde então, o Rodi só vem evoluindo — disse David.

— Hoje, falar com ele e ver que ele já fala mais de duas línguas — já fala inglês, já se vira no grego, já se vira no espanhol — é uma evolução humana também. Hoje é um dos capitães do Olympiacos, campeão europeu. Então, pra muita gente ninguém acreditava, mas pra mim, desde o primeiro dia que eu vi a qualidade que tinha o Rodinei — não só como jogador, mas também como pessoa — eu sabia que isso era possível. Feliz de ele estar vivendo tudo aquilo que ele mereceu viver — finalizou.

Sequência da carreira de David Luiz e Rodinei ⚽

Após passar os primeiros 14 anos de sua carreira no Brasil, Rodinei realizou o sonho comum a muitos jogadores brasileiros: atuar no futebol europeu. E não em qualquer clube, mas em um dos gigantes nacionais — o Olympiacos, maior campeão da Grécia. Desde sua chegada, em 2023, conquistou títulos importantes, incluindo o Campeonato Grego (2024–25), a Copa da Grécia (2024–25) e a Conference League (2023–24). David Luiz, por sua vez, permaneceu no Flamengo até 2024, teve uma breve passagem pelo Fortaleza no primeiro semestre de 2025 e atualmente defende o Pafos, do Chipre, em um projeto inusitado, porém ambicioso.

Rodinei (à esquerda) e David Luiz (à direita) em sessão de treinamento pelo Flamengo no CT (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

