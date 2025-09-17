Duelo de ex-campeões pelo Flamengo termina empatado na Champions

O duelo entre Olympiacos e Pafos, válido pela Champions League e marcado pelo reencontro dos brasileiros Rodinei e David Luiz, terminou em empate sem gols. Pelo lado grego, Rodinei teve boa atuação e foi um dos destaques até ser substituído no segundo tempo. Já David Luiz, em contrapartida, viu sua participação ser ofuscada por uma lesão sofrida ainda na primeira etapa.

Como foi a partida entre Olympiacos e Pafos?

Primeiro tempo

O início de jogo foi marcado pelo equilíbrio, com as duas equipes buscando espaço no campo ofensivo. Logo aos nove minutos, o atacante Jajá arriscou de fora da área e levou perigo, mas o goleiro do Pafos defendeu sem maiores dificuldades.

Aos 25 minutos, a partida mudou de cenário: Bruno fez falta dura sobre o zagueiro Lirola e acabou expulso, deixando o Pafos com um jogador a menos. Pouco depois, aos 33, o zagueiro brasileiro David Luiz precisou ser substituído após sentir um desconforto muscular, forçando o técnico do Olympiacos a alterar a defesa.

Com a vantagem numérica, o time grego passou a ter amplo domínio da posse de bola e sufocou o adversário até o apito final da primeira etapa, embora não tenha conseguido transformar a superioridade em gols antes do intervalo.

Segundo tempo

O Olympiacos voltou do intervalo mantendo a postura ofensiva. Logo aos 47 minutos, Rodinei cruzou na medida para El Kaabi dentro da pequena área, mas o atacante desperdiçou a chance ao cabecear para fora.

A pressão grega seguiu intensa. Aos 67, Daniel Podence finalizou da entrada da área, mas a defesa bloqueou o chute. Na sequência, o zagueiro Retsos arriscou de fora e exigiu grande defesa de Michael. O goleiro cipriota voltou a brilhar no escanteio subsequente, quando Retsos cabeceou firme e novamente parou em sua intervenção.

O Pafos, mesmo com um homem a menos desde o primeiro tempo, conseguiu chegar com perigo aos 78 minutos, em finalização de Dragomir que passou rente ao gol defendido pelo Olympiacos. Seis minutos depois, Mouzakitis arriscou de fora da área, mas o chute foi bloqueado e acabou em escanteio.

Nos instantes finais, o destaque foi mais uma vez Michael. Aos 88 minutos, o goleiro fez defesa espetacular em cabeçada de El Kaabi, garantindo o empate sem gols e frustrando a pressão constante dos gregos.

O que vem por aí para Olympiacos e Pafos?

A próxima rodada da Champions League promete confrontos difíceis para ambas equipes. Enquanto o Olympiacos vai ao Emirates Stadium, em Londres, enfrentar o Arsenal, o Pafos receberá o Bayern de Munique em sua casa.

✅ FICHA TÉCNICA

Olympiacos x Pafos

1ª rodada — Champions League

📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de setembro de 2025, às 13h45 (de Brasília)

📍 Local: Stadio Georgios Karaiskakis, em Atenas (GRE)

🕴️ Arbitragem: István Kovác (árbitro); Mihai Marica e Ferencz Tunyogi (assistentes); Szabolcs Kovacs (quarto árbitro)

📺 VAR: Cătălin Popa

Olympiacos (Técnico: José Luis Mendilibar):

Paschalakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Dani García, Hezze; Daniel Podence, Chiquinho, Strefezza; El Kaabi

Pafos (Técnico: Juan Carlos Carcedo):

Michael; Luckassen, David Luiz, Goldar; Correia, Bruno, Pêpê, Sunjic, Dragomir; Dimata, Jajá

Olympiacos e Pafos empataram em 0 a 0 (Foto: Angelos Tzortzinis / AFP)

