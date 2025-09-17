EXCLUSIVO: David Luiz explica ida ao Pafos e saída de Flamengo e Fortaleza

Pafos e Olympiacos terão os caminhos cruzados nesta quarta-feira (17), às 13h45 (de Brasília), no Estádio Georgios Karaiskakis, em Atenas (GRE), pela estreia da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida marca a estreia do clube cipriota na principal competição de clubes da Europa. Na tentativa de surpreender ainda mais o mundo da bola, a equipe conta com David Luiz em seu elenco nesta temporada. Em entrevista exclusiva ao Lance!, ele revela os bastidores de sua chegada ao clube cipriota. Assista ao vídeo abaixo:

Futebol brasileiro 🟢🟡

Após trajetória vitoriosa na Europa, David retornou ao Brasil em 2021 para defender o clube de maior torcida do país: o Flamengo. Ao longo de quatro temporadas, viveu momentos marcantes, com destaque para o ano de 2022, quando conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil. No entanto, o ciclo no Rubro-Negro encerrou-se de forma precoce para o jogador. Apesar do desejo de renovar contrato e encerrar a carreira no clube, foi informado por meio das redes sociais, sem qualquer aviso prévio, de que não fazia parte dos planos da diretoria. Com o Manto Sagrado, disputou 132 partidas — o segundo clube com mais jogos em sua carreira —, marcou quatro gols e registrou duas assistências.

Em seguida, transferiu-se para o Fortaleza, onde atuou durante o primeiro semestre de 2025. Sua passagem pelo Leão foi breve, com apenas 17 partidas disputadas. Segundo o próprio jogador, decisões tomadas fora do planejamento inicial influenciaram sua saída antes do término do contrato, que estava previsto para mais um ano e meio.

Rei no Chipre 👑

Os acontecimentos recentes levaram David a repensar os rumos de sua carreira. Aos 38 anos, diante de um projeto inusitado, porém ambicioso, optou por se desafiar novamente e acertar com o Pafos. Com ampla experiência no futebol internacional, a adaptação ao novo ambiente não representa um obstáculo significativo. Agora, celebra o retorno à Champions League, motivado e confiante em contribuir com sua nova equipe.

Publicação de apresentação de David Luiz ao Pafos (Foto: Divulgação/Pafos)

— Eu sempre tive, no meu coração, a vontade de voltar para a Europa, e chegou a oportunidade do Pafos, de pessoas que eu já conhecia há mais de três anos, esse projeto, então eu vim para cá com uma alegria tremenda e sabia do desafio que estaria enfrentando. Sei que não vai ser fácil os campeonatos locais, eu vinha para cá tentando disputar jogos na Europa, e Deus foi maravilhoso ao nos dar a oportunidade agora de estar na Liga dos Campeões — disse David.

— Estou feliz que hoje todo mundo vai ter a oportunidade de conhecer ainda mais o Pafos, conhecer ainda mais o Chipre e ter a oportunidade, na idade que eu estou, de estar disputando o maior campeonato da Europa, sem dúvida nenhuma, é motivo de muita alegria — completou o zagueiro.

Além do confronto contra o Olympiacos nesta quarta-feira (17), a equipe de David Luiz terá pela frente Bayern de Munique e Chelsea (ambos do Pote 1), Juventus e Villarreal (Pote 2), Slavia Praga (Pote 3), além de Monaco e Kairat Almaty, que assim como o próprio Pafos, vieram do Pote 4 no sorteio da fase de liga da Champions League 2025/26.

Conheça o Pafos ⚽

Fundado em 2014, o Pafos é fruto da união de dois clubes locais, a fim de formar uma equipe mais competitiva no cenário local. Dez anos depois, o clube atingiu um marco ao qualificar-se para a Conference League, a primeira participação da entidade em torneios continentais. O sucesso não se restringiu ao cenário europeu: o clube manteve-se competitivo e conseguiu seu primeiro título do Campeonato Cipriota em 2024/25, garantindo uma vaga na Champions League pela primeira vez em sua história.

Para alcançar patamares mais elevados, a instituição contou com a contribuição de diversos profissionais estrangeiros, entre eles muitos brasileiros. O principal destaque é o atacante Jairo, que atuou pelo Pafos entre 2021 e 2025. Ao todo, foram 163 partidas, 59 gols e 47 assistências. Sua trajetória está diretamente ligada aos maiores êxitos do clube.

Jairo, brasileiro ídolo do Pafos, do Chipre (Foto: Divulgação/Pafos)

Atualmente, além do próprio David Luiz, o clube conta com a presença de profissionais do Brasil atuando em diversas áreas, com destaque para o setor de scout, liderado por Pedro Henrique. Dentro das quatro linhas, os brasileiros Pedrão, Bruno Felipe, Jajá e Anderson Silva integram o elenco principal.

