EXCLUSIVO: David Luiz explica ida ao Pafos e saída de Flamengo e Fortaleza
Jogador volta a disputar a Champions nesta quarta-feira (17), agora com uma nova camisa
- Matéria
- Mais Notícias
Pafos e Olympiacos terão os caminhos cruzados nesta quarta-feira (17), às 13h45 (de Brasília), no Estádio Georgios Karaiskakis, em Atenas (GRE), pela estreia da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida marca a estreia do clube cipriota na principal competição de clubes da Europa. Na tentativa de surpreender ainda mais o mundo da bola, a equipe conta com David Luiz em seu elenco nesta temporada. Em entrevista exclusiva ao Lance!, ele revela os bastidores de sua chegada ao clube cipriota. Assista ao vídeo abaixo:
Relacionadas
- Futebol Internacional
EXCLUSIVO: David Luiz exalta reencontro com Rodinei em jogo da Champions
Futebol Internacional15/09/2025
- Futebol Internacional
EXCLUSIVO: Após gol decisivo, brasileiro comemora vaga na Champions League
Futebol Internacional16/09/2025
- Vasco
PERGUNTA DO SÓCIO L!: Gabriel Pec comenta da amizade com Gui, torcedor ilustre do Vasco
Vasco21/08/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Futebol brasileiro 🟢🟡
Após trajetória vitoriosa na Europa, David retornou ao Brasil em 2021 para defender o clube de maior torcida do país: o Flamengo. Ao longo de quatro temporadas, viveu momentos marcantes, com destaque para o ano de 2022, quando conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil. No entanto, o ciclo no Rubro-Negro encerrou-se de forma precoce para o jogador. Apesar do desejo de renovar contrato e encerrar a carreira no clube, foi informado por meio das redes sociais, sem qualquer aviso prévio, de que não fazia parte dos planos da diretoria. Com o Manto Sagrado, disputou 132 partidas — o segundo clube com mais jogos em sua carreira —, marcou quatro gols e registrou duas assistências.
Em seguida, transferiu-se para o Fortaleza, onde atuou durante o primeiro semestre de 2025. Sua passagem pelo Leão foi breve, com apenas 17 partidas disputadas. Segundo o próprio jogador, decisões tomadas fora do planejamento inicial influenciaram sua saída antes do término do contrato, que estava previsto para mais um ano e meio.
Rei no Chipre 👑
Os acontecimentos recentes levaram David a repensar os rumos de sua carreira. Aos 38 anos, diante de um projeto inusitado, porém ambicioso, optou por se desafiar novamente e acertar com o Pafos. Com ampla experiência no futebol internacional, a adaptação ao novo ambiente não representa um obstáculo significativo. Agora, celebra o retorno à Champions League, motivado e confiante em contribuir com sua nova equipe.
➡️ O que está por trás da ida de David Luiz para o Chipre?
— Eu sempre tive, no meu coração, a vontade de voltar para a Europa, e chegou a oportunidade do Pafos, de pessoas que eu já conhecia há mais de três anos, esse projeto, então eu vim para cá com uma alegria tremenda e sabia do desafio que estaria enfrentando. Sei que não vai ser fácil os campeonatos locais, eu vinha para cá tentando disputar jogos na Europa, e Deus foi maravilhoso ao nos dar a oportunidade agora de estar na Liga dos Campeões — disse David.
— Estou feliz que hoje todo mundo vai ter a oportunidade de conhecer ainda mais o Pafos, conhecer ainda mais o Chipre e ter a oportunidade, na idade que eu estou, de estar disputando o maior campeonato da Europa, sem dúvida nenhuma, é motivo de muita alegria — completou o zagueiro.
Além do confronto contra o Olympiacos nesta quarta-feira (17), a equipe de David Luiz terá pela frente Bayern de Munique e Chelsea (ambos do Pote 1), Juventus e Villarreal (Pote 2), Slavia Praga (Pote 3), além de Monaco e Kairat Almaty, que assim como o próprio Pafos, vieram do Pote 4 no sorteio da fase de liga da Champions League 2025/26.
Conheça o Pafos ⚽
Fundado em 2014, o Pafos é fruto da união de dois clubes locais, a fim de formar uma equipe mais competitiva no cenário local. Dez anos depois, o clube atingiu um marco ao qualificar-se para a Conference League, a primeira participação da entidade em torneios continentais. O sucesso não se restringiu ao cenário europeu: o clube manteve-se competitivo e conseguiu seu primeiro título do Campeonato Cipriota em 2024/25, garantindo uma vaga na Champions League pela primeira vez em sua história.
Para alcançar patamares mais elevados, a instituição contou com a contribuição de diversos profissionais estrangeiros, entre eles muitos brasileiros. O principal destaque é o atacante Jairo, que atuou pelo Pafos entre 2021 e 2025. Ao todo, foram 163 partidas, 59 gols e 47 assistências. Sua trajetória está diretamente ligada aos maiores êxitos do clube.
Atualmente, além do próprio David Luiz, o clube conta com a presença de profissionais do Brasil atuando em diversas áreas, com destaque para o setor de scout, liderado por Pedro Henrique. Dentro das quatro linhas, os brasileiros Pedrão, Bruno Felipe, Jajá e Anderson Silva integram o elenco principal.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias