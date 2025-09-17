Bayern de Munique e Chelsea terão os caminhos cruzados nesta quarta-feira (17), às 16h (de Brasília), na Allianz Arena (GER), pela estreia da fase de liga da Champions League 2025/26. O confronto, além de reunir duas das principais equipes do futebol mundial na atualidade, carrega grande valor histórico para a competição, por reeditar a final de 2011/12 — também disputada em Munique, e vencida pelos ingleses. Um dos protagonistas daquela decisão foi David Luiz, que, em entrevista exclusiva ao Lance!, relembrou os bastidores da inédita conquista dos Blues. Assista ao vídeo abaixo:

David Luiz chegou ao Chelsea em 2011 para entrar no seleto hall de ídolos do clube — é, inclusive, a camisa pela qual o defensor soma o maior número de partidas na carreira, com 248 jogos disputados, 18 gols marcados e 11 assistências. Talvez o ponto mais alto de sua trajetória com a camisa azul de Londres tenha ocorrido naquela final em 2012.

Ame-o ou deixe-o 🔵

Titular durante a campanha daquele ano, o brasileiro enfrentava uma condição física delicada e era dúvida para a decisão contra o Bayern. No fim, optou por ir a campo, atuou durante os 120 minutos e ainda assumiu a responsabilidade de bater um dos pênaltis — e converteu sua cobrança — nas penalidades que garantiram o troféu na Inglaterra.

Questionado sobre a relevância daquela conquista como a maior de sua carreira, David evitou diminuir o valor das outras 25 taças que conquistou ao longo dos anos, mas reconheceu um carinho especial pela Champions, justamente pelo contexto que a cercava e pelo desfecho vitorioso.

— Sem dúvidas, um dos mais marcantes da minha vida, pela grandeza, também pela forma que foi. Acho que me deu ainda mais coragem para a vida, até por entender que um dos jogos mais importantes da minha vida foi quando eu não estava pronto para jogar. Eu não podia jogar porque estava com uma lesão na coxa. Mas, depois de viver aquele dia, eu entendi que, muitas vezes, você pode ter alguns percalços, umas lesões ou algo do tipo e, mesmo assim, performar e viver coisas maravilhosas — disse o jogador de 38 anos.

Herói desconhecido 🚑

Para que tudo isso fosse possível, Luiz contou com o apoio de um nome longe dos holofotes naquele título: Paco Biosca, médico do Chelsea na época, que deixou o clube em 2022. Ele foi fundamental ao bancar a presença do zagueiro em campo, mesmo sem ter total certeza do que estava fazendo. Pois bem, o restante virou história.

— Eu lembrei muito esses dias dessa final, porque o doutor foi uma peça fundamental nesse dia — o doutor Paco (Biosca), que infelizmente não está passando tão bem, em um momento de saúde. Eu pude ligar para ele e lembrei do dia do jogo, onde ele falou assim para mim: "Posso perder o meu trabalho, mas eu quero viver esse momento contigo. Então vai para o campo e somente fala pra mim que vai dar tudo. Se tiver que sair com cinco minutos, a gente vai te tirar. Vão me mandar embora, porque é uma substituição queimada com cinco minutos, mas eu quero viver isso contigo. Na idade que eu estou hoje (ele já tinha mais de 60 anos ali), eu quero viver algo diferente." — revelou David.

Como foi a final da Champions League 2011/12? ⚽

O Chelsea voltou à tática da bola única e manteve postura defensiva ao longo de toda a partida. O Bayern, por sua vez, dominou as ações ofensivas e, aos 38 minutos do segundo tempo, Thomas Müller abriu o placar de cabeça. O gol obrigou o visitante a avançar, e, aos 43', Juan Mata cobrou escanteio com precisão para Didier Drogba igualar o jogo.

Na prorrogação, o Chelsea voltou a se retrair. O herói marfinense, responsável pelo empate, cometeu pênalti em Franck Ribéry. Arjen Robben assumiu a cobrança, mas teve o chute defendido por Petr Čech. A noite parecia mesmo reservada aos comandados de Roberto Di Matteo.

Nos pênaltis, Mata desperdiçou a primeira cobrança do Chelsea, renovando as esperanças do Bayern. Porém, Ivica Olić e Bastian Schweinsteiger falharam nas tentativas seguintes, e Drogba, na última cobrança, marcou o gol que garantiu o título inédito. A conquista colocou o Chelsea em um novo patamar e encerrou a longa espera por um troféu continental na noite de 19 de maio de 2012.

David Luiz em comemoração pelo título da Champions League 2011/12 pelo Chelsea (Foto: Arquivo/Lance!)

Chelsea e David Luiz na Champions League 2025/26 👀

A história do Chelsea em conquistas continentais apresenta um marco divisório a partir de 2012. A entidade venceu a Europa League, segundo troféu mais importante do continente, duas vezes: 2012/13 e 2018/19. Nesta década, conquistou o bicampeonato da Champions em 2020/21, a Conference League em 2024/25 e, mais recentemente, a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Agora, o gigante busca novamente o título no torneio de clubes mais prestigiado do futebol mundial, iniciando sua campanha em um local e contra um adversário que despertam boas recordações.

David Luiz, por sua vez, deixou o Chelsea em 2014 para defender o PSG, da França. Retornou aos Blues em 2016 e, em 2019, transferiu-se para o Arsenal, rival local, onde encerrou seu ciclo europeu em 2021. Na sequência, retornou ao futebol brasileiro para vestir a camisa do Flamengo, segundo clube em que mais atuou profissionalmente, com 132 partidas. Ainda teve uma breve passagem pelo Fortaleza antes de surpreender o mundo da bola ao retornar ao Velho Continente para fazer história pelo Pafos, do Chipre, que disputa sua primeira edição daChampions nesta temporada. A estreia da equipe cipriota acontece nesta quarta-feira (17), às 13h45 (de Brasília), contra o Olympiacos, no Estádio Georgios Karaiskakis, em Atenas (GRE).

