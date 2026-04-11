Europeus reagem à atuação de Rayan contra o Arsenal: 'Fenomenal'
Brasileiro foi destaque da vitória do Bournemouth
O Bournemouth venceu o Arsenal por 2 a 1, neste sábado (11), no Emirates Stadium, pela 32ª rodada da Premier League. No confronto, o brasileiro Ryan foi um dos destaques da equipe visitante, que surpreendeu o atual líder do campeonato inglês.
Em campo, a joia das categorias de base do Vasco protagonizou lances marcantes e foi peça fundamental para a vitória da equipe do técnico Andoni Iraola. Rayan jogou ao todo 70 minutos da partida. Ele deixou o confronto durante o segundo tempo, para a entrada de David Brooks.
Nas redes sociais, torcedores ingleses repercutiram a partida do atacante brasileiro. Desde que chegou ao Bournemouth, Rayan tem colecionado boas atuações, sendo destaque da equipe, que com a vitória sobre o Arsenal somou 12 rodadas de invencibilidade na Premier League.
Tradução: "Aquele cara Rayan do Bournemouth é fenomenal".
Tradução: "Rayan isso foi demais".
Tradução: "Rayan outro achado do Bournemouth. Vai valer 80 milhões em dois anos".
Tradução: "Rayan é de verdade".
Vitória do Bournemouth
O clube rubro-negro conseguiu surpreender o Arsenal dentro do Emirates Stadium. Em uma partida bastate equilibrada, o Bournemouth saiu na frente do placar com um gol de Eli Junior Kroupi, aos 17 minutos do primeiro tempo.
Ainda antes do intervalo, os Gunners conseguiram empatar a partida de pênalti. O sueco Gyokeres foi o responsável por converter a cobrança aos 35 minutos, e assim, agitar o Emirates em busca de uma virada.
Contudo, o Bournemouth foi superior a equipe de Mikel Arteta na segunda etapa. O bom desempenho em campo teve como resultado o gol de Alex Scott aos 74 minutos, que deu a vitória para o time de Andoni Iraola.
