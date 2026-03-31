Em quais grupos da Copa do Mundo estão as seleções europeias classificadas na repescagem?
República Tcheca, Turquia, Bósnia e Suécia garantiram vaga nesta terça-feira (31)
A rodada decisiva da repescagem europeia começou a definir os últimos classificados do continente para a Copa do Mundo de 2026. Após o sorteio realizado em dezembro de 2025, o cenário dos grupos vai se consolidando conforme os resultados desta terça-feira.
A Turquia garantiu sua vaga ao vencer o Kosovo por 1 a 0, enquanto a Suécia protagonizou um confronto emocionante ao bater a Polônia por 3 a 2, com um gol decisivo marcado nos acréscimos. A República Tcheca e a Bósnia também se qualificaram após superarem seus rivais nos pênaltis.
Atualização dos grupos da Copa do Mundo 2026
🟡 Grupo A
• México
• Coreia do Sul
• África do Sul
• República Tcheca
🔵 Grupo B
• Canadá
• Catar
• Suíça
• Bósnia-Herzegóvina
🟢 Grupo D
• Estados Unidos
• Austrália
• Paraguai
• Turquia
🟣 Grupo F
• Holanda
• Japão
• Tunísia
• Suécia
🔴 Grupo I
• França
• Noruega
• Senegal
• Iraque ou Bolívia
🟠 Grupo K
• Colômbia
• Portugal
• Uzbequistão
• RD Congo ou Jamaica
Repescagem Mundial
As duas últimas vagas serão decididas nas próximas horas, com confrontos decisivos: o Congo enfrenta a Jamaica, enquanto o Iraque encara a Bolívia. Os resultados desses jogos definirão os últimos classificados para a Copa do Mundo de 2026.
18h – RD Congo x Jamaica – Sportv e CazéTV
0h* – Iraque x Bolívia – Sportv e CazéTV
**Jogo na madrugada de quarta-feira (1º)*
