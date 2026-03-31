Nesta quinta-feira, às 19h, o Lance! TV promove uma live especial de esquenta de pré-jogo para o confronto entre Brasil e Croácia, trazendo tudo o que você precisa saber antes da bola rolar nos Estados Unidos. ➡️Inscreva-se agora mesmo no L! TV

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A transmissão vai repercutir os principais destaques das coletivas mais recentes, incluindo as falas do técnico Carlo Ancelotti e do atacante Matheus Cunha, que projetaram o duelo e deram pistas sobre o que esperar da equipe brasileira. ➡️Veja a íntegra da coletiva!

O programa também mostrará imagens exclusivas do último treino da Seleção Brasileira, revelando o clima no elenco, possíveis ajustes táticos, entrosamento entre os jogadores e a preparação final antes do confronto decisivo.

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O esquenta também contará com análises detalhadas de Brasil e Croácia, destacando os pontos fortes, estratégias, jogadores-chave e cenários possíveis para a partida. A transmissão terá apresentação de João Lidington e comentários de Lucas Borges, com debates sobre formações, estilo de jogo e tudo que pode influenciar o resultado da partida.

➡️ Aposte no jogão Brasil x Croácia!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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Com informação, bastidores e opinião, a live do Lance! TV é o convite ideal para o torcedor entrar no clima do jogo bem informado. Não perca!

Lance! TV fará live de pré-jogo de Brasil x Croácia (Foto: Arte Lance!)

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL X CROÁCIA

AMISTOSO INTERNACIONAL

📆 Data e horário: terça-feira, 31 de março de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Camping World Stadium, em Orlando (EUA)

📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV e GETV

🟨 Árbitro: Armando Villarreal (EUA).

🚩 Assistentes: Ryan Graves (EUA) e Kali Smith (EUA).

🖥️ VAR: Michael Radchuk (EUA).

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)

Ederson; Danilo (Ibañez), Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Danilo Santos (Andrey Santos); Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro e Vinicius Jr.

CROÁCIA (Técnico: Zlatko Dalic)

Livakovic; Stanisic, Sutalo, Erlic e Sosa; Modric, Majer e Pasalic; Perisic, Kramaric e Budimir.