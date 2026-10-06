Croácia e Espanha jogam nesta terça-feira (6), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Poljud, em Split, pela quarta rodada do Grupo A3 da Liga A da Nations League. Liderando a chave com nove pontos e 100% de aproveitamento, a Espanha defende uma sequência de 41 partidas de invencibilidade e dez vitórias consecutivas.

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Já a seleção croata, terceira colocada com três pontos, busca recuperação após derrotas pesadas nas rodadas anteriores, incluindo a goleada por 7 a 0 sofrida diante da Inglaterra.

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Lamine Yamal marcou duas vezes no primeiro jogo contra a Croácia na Nations League (Foto: Ben STANSALL / AFP)

Análise dos correspondentes da ESPN

Ao analisar o momento da seleção espanhola e a fase delicada dos donos da casa, o cenário é de grande desafio para a equipe mandante:

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— A Espanha pode fechar a 1ª Data Fifa estendida com 100% de aproveitamento. Depois de três vitórias, o último compromisso será em Split contra uma ferida Croácia. A grande dificuldade de se reerguer é que, do outro lado, estará a atual campeã do mundo — disse o jornalista André Linares.

Já ao apontar o capitão croata como o principal destaque individual do confronto, a atenção se volta para o camisa 10:

— A Espanha, por si só, já é uma atração. Melhor time do mundo, joga um futebol ofensivo e tem jogadores espetaculares, como Lamine Yamal. Mas o jogo tem um personagem que o deixa ainda mais especial: Luka Modric — destacou o jornalista Gustavo Hofman.

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O duelo marca o reencontro das seleções após o triunfo espanhol por 4 a 1 no primeiro turno, em Sevilha. Na rodada passada, a Espanha venceu a Tchéquia por 3 a 1, enquanto a derrota expressiva da Croácia gerou duras críticas do próprio Modric, que considerou o desempenho um dos mais vergonhosos de sua trajetória pela seleção.