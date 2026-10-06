Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (06/10/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A terça-feira (6) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas pela Liga das Nações e amistosos internacionais. Os destaques ficam para Croácia x Espanha, Inglaterra x República Tcheca e Argentina x Benim, além de três jogos pela Série B.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 6 de outubro de 2026):
Liga das Nações C
11h – Cazaquistão x Ilhas Faroé – Sportv 2
15h45 – Albânia x San Marino – Disney+
15h45 – Belarus x Finlândia – Disney+
15h45 – Estônia x Islândia – Sportv 3
15h45 – Luxemburgo x Bulgária – Disney+
15h45 – Moldávia x Eslováquia – Disney+
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Liga das Nações A
15h45 – Croácia x Espanha – ESPN e Disney+
15h45 – Inglaterra x Rep. Tcheca – Sportv
➡️ Clique para assistir no Sportv
Liga das Nações B
15h45 – Escócia x Eslovênia – ESPN 4 e Disney+
15h45 – Suíça x Macedônia do Norte – Sportv 2
Amistoso Internacional
19h – Argentina x Benim – YouTube e Sportv
21h – Estados Unidos x Canadá – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Brasileiro – Série B
19h30 – Sport x São Bernardo – Disney+
20h30 – Goiás x Athletic Club-MG – ESPN e Disney+
21h35 – Ponte Preta x Juventude – Canal GOAT, RedeTV! e Disney+
MLS
21h30 – Chicago Fire x Vancouver Whitecaps – Apple TV
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