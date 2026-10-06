A terça-feira (6) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas pela Liga das Nações e amistosos internacionais. Os destaques ficam para Croácia x Espanha, Inglaterra x República Tcheca e Argentina x Benim, além de três jogos pela Série B.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 6 de outubro de 2026):

Liga das Nações C

11h – Cazaquistão x Ilhas Faroé – Sportv 2

15h45 – Albânia x San Marino – Disney+

15h45 – Belarus x Finlândia – Disney+

15h45 – Estônia x Islândia – Sportv 3

15h45 – Luxemburgo x Bulgária – Disney+

15h45 – Moldávia x Eslováquia – Disney+

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Liga das Nações A

15h45 – Croácia x Espanha – ESPN e Disney+

15h45 – Inglaterra x Rep. Tcheca – Sportv

➡️ Clique para assistir no Sportv

Liga das Nações B

15h45 – Escócia x Eslovênia – ESPN 4 e Disney+

15h45 – Suíça x Macedônia do Norte – Sportv 2

Amistoso Internacional

19h – Argentina x Benim – YouTube e Sportv

21h – Estados Unidos x Canadá – ESPN 4 e Disney+

Lionel Messi sorri em treino da Argentina antes da final contra a Espanha na Copa do Mundo (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

Campeonato Brasileiro – Série B

19h30 – Sport x São Bernardo – Disney+

20h30 – Goiás x Athletic Club-MG – ESPN e Disney+

21h35 – Ponte Preta x Juventude – Canal GOAT, RedeTV! e Disney+

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MLS

21h30 – Chicago Fire x Vancouver Whitecaps – Apple TV

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