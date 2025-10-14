Cristiano Ronaldo faz dois, mas Szoboszlai adia classificação de Portugal para Copa
Portugueses empataram com os húngaros por 2 a 2 pelas Eliminatórias
Mesmo com dois gols de Cristiano Ronaldo, Portugal sofreu empate da Hungria nos acréscimos e a classificação para a Copa do Mundo de 2026 foi adiada. A seleção comandada por Roberto Martínez empatou com os húngaros por 2 a 2, nesta terça-feira (14), pela quarta rodada do Grupo F das Eliminatórias Europeias. Attila Szalai e Szoboszlai marcaram para os visitantes.
Com o resultado, os portugueses chegaram aos 10 pontos nas Eliminatórias e permanecem na liderança do grupo, mas ainda esperam as próximas duas rodadas para assegurar a vaga para o Mundial no ano que vem. A Hungria ficou com o segundo lugar, com quatro pontos, e disputa com Armênia (três pontos) e Irlanda (quatro pontos) pelos playoffs. Portugal entrou em campo torcendo por uma vitória sobre os húngaros e para os armenos não ganharem dos irlandeses.
Como foi Portugal x Hungria?
A um pé da classificação para a Copa do Mundo, a seleção de Portugal entrou em campo com uma responsabilidade gigante, o que pode ter afetado o desempenho da equipe no início do primeiro tempo. Aos 8 minutos, em cobrança de escanteio, Szoboszlai cobrou de forma certeira e achou Szalai, que desviou de cabeça para abrir o placar.
Os portugueses viram muita dificuldade para controlar um jogo de poucos espaços, visto que a Hungria se fechou após o 1 a 0 e apostou nas bolas paradas. Mas, quando a classificação parecia ameaçada, quem tem Cristiano Ronaldo veio como solução aos 21'. Vitinha iniciou a jogada por dentro, Nélson Semedo invadiu a área pela direita e bateu cruzado para o gol. O astro do Al-Nassr apareceu livre na segunda trave e completou a jogada, em momento decisivo do jogo.
Ao marcar no duelo, CR7 se tornou o maior artilheiro das Eliminatórias, com 40 gols, superando o feito de Carlos Ruiz, da Guatemala. Com o empate, Portugal criou confiança e tomou as ações da partida até o intervalo. E, mais uma vez, Cristiano Ronaldo marcou o gol da virada. Nos acréscimos da primeira etapa, o capitão da seleção lusitana bateu de chapa após cruzamento de Nuno Mendes.
Portugal voltou para o intervalo buscando ampliar o resultado e garantir os três pontos, mas viu dificuldades com a defesa fechada da Hungria. Após algumas oportunidades, o jogo começou a equilibrar e os húngaros mostrarem força fora de casa.
Até que, aos 45' do segundo tempo, Szoboszlai foi o herói da noite. Daniel Lukacs cruza da direita da grande área, o meia do Liverpool apareceu livre na segunda trave, bateu de canhota para o gol aberto e deixou tudo igual. Com o gol, Portugal não garantiu vaga direta na Copa e enxerga os próximos confrontos como decisivos para o futuro da seleção.
O que vem por aí?
Na próxima Data Fifa, em novembro, a seleção de Portugal encara a Irlanda, na quinta-feira do dia 13 de novembro, e a Armênia, no domingo do dia 16. Os lusitanos vão em busca de garantir a classificação para a Copa do Mundo de 2026. A Hungria, por outro lado, encara Armênia, no dia 13, e Irlanda, no dia 16, visando a vaga nos play-offs das Eliminatórias.
✅ FICHA TÉCNICA
Portugal 2x2 Hungria
4ª rodada — Eliminatórias Europeias
📆 Data e horário: terça-feira, 14 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio José Alvalade, Lisboa (POR)
🕴️Arbitragem: Srdjan Jovanović
🚩 Assistentes: Uroš Stojković e Milan Mihajlović (assistentes), Novak Simović (quarto árbitro)
📺 VAR: Momčilo Marković
🥅 Gols: Attila Szalai, 7'/1°T (0-1); Cristiano Ronaldo, 21'/1°T (1-1); Cristiano Ronaldo, 45'+3/1°T (2-1); Szoboszlai, 45'+1/2°T
🟨 Cartões amarelos: Bruno Fernandes e João Félix (POR); Callum Styles e Lukács (HUN)
🟥 Cartões vermelhos: —
Portugal (Técnico: Roberto Martínez)
Diogo Costa; Nélson Semedo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; Rúben Neves, Vitinha e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo.
Hungria (Técnico: Marco Rossi)
Balász Tóth; Nego, Orban, Szalai e Kerkez; Schafer (Alex Tóth), Callum Styles e Szoboszlai; Bendeguz Bolla, Sallai e Barnabas Varga.
