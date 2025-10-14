Inglaterra vence Letônia e carimba vaga na Copa do Mundo de 2026
Seleção inglesa vai para sua 16° Copa do Mundo
Com a vitória por 5 a 0 sobre a Letônia, nesta terça-feira (14), a Inglaterra garantiu sua classificação para a Copa do Mundo de 2026. Sob o comando do técnico Thomas Tuchel, o English Team disputará o 16º Mundial de sua história, em busca do bicampeonato — o único título conquistado foi em 1966.
Mesmo com duas rodadas de antecedência para o fim do Grupo K das Eliminatórias Europeias, a seleção inglesa assegurou a vaga de forma antecipada, somando 18 pontos, com seis vitórias em seis jogos.
Como foi Letônia x Inglaterra?
Mesmo fora de casa, a Inglaterra aproveitou o favoritismo e controlou desde o início. Com ataque potente, logo nos primeiros minutos já levou perigo com chutes de fora da área. Após muita pressão, os ingleses chegaram ao primeiro gol com Anthony Gordon, em belo chute colocado para não deixar chances ao goleiro Krišjānis Zviedris.
A Letônia tentou responder, mas teve a finalização bloqueada por John Stones, que, por pouco, não cometeu pênalti na ação ao desviar a bola perto do braço. A pequena reação letã durou pouco, já que, após erro em saída de bola, Harry Kane aproveitou a bobeada para marcar golaço de fora da área.
Nos acréscimos, Kane foi derrubado por Andrejs Cigaņiks dentro da área e o árbitro marcou pênalti após revisão do VAR. Na cobrança, o atacante do Bayern de Munique deslocou o goleiro e bateu com estilo parar marcar o terceiro gol.
Na volta ao intervalo, a Inglaterra seguiu no ataque e ampliou rapidamente a vantagem com gol contra de Maksims Toņiševs, que tinha acabado de entrar em campo. Em cruzamento de Bukayo Saka, o goleiro Zviedris não conseguiu cortar o cruzamento e bola acertou no zagueiro, que não teve tempo de reação e marcou contra a própria meta.
Ao fim, após mudanças, o ritmo da partida caiu, principalmente da Inglaterra, que teve bola no travessão da meta de Jordan Pickford. Porém, mesmo com o susto, os ingleses se mantiveram no controle e, já nos minutos finais, marcou o quinto com Eberichi Eze, que sacramentou a vitória e a classificação inglesa à Copa do Mundo de 2026.
Seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026 🏆
Concacaf (6 vagas): Canadá, Estados Unidos e México (classificados como países-sede).
Confederação Africana de Futebol – CAF (9 vagas): Gana, Argélia, Egito, Marrocos, Tunísia, Cabo Verde, África do Sul, Senegal e Costa do Marfim.
Confederação Asiática de Futebol – AFC (8 vagas): Arábia Saudita, Catar, Irã, Coreia do Sul, Japão, Uzbequistão (estreante), Jordânia (estreante) e Austrália.
Conmebol (6 vagas): Argentina, Brasil, Uruguai, Colômbia, Equador e Paraguai.
Oceania – OFC (1 vaga): Nova Zelândia.
UEFA (16 vagas): Inglaterra
