Inglaterra vence Letônia e carimba vaga na Copa do Mundo de 2026

Seleção inglesa vai para sua 16° Copa do Mundo

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/10/2025
17:58
Harry Kane comemora gol da Inglaterra sobre Senegal
imagem cameraHarry Kane em ação pela Inglaterra (Foto: Paul Ellis / AFP)
Com a vitória por 5 a 0 sobre a Letônia, nesta terça-feira (14), a Inglaterra garantiu sua classificação para a Copa do Mundo de 2026. Sob o comando do técnico Thomas Tuchel, o English Team disputará o 16º Mundial de sua história, em busca do bicampeonato — o único título conquistado foi em 1966.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Mesmo com duas rodadas de antecedência para o fim do Grupo K das Eliminatórias Europeias, a seleção inglesa assegurou a vaga de forma antecipada, somando 18 pontos, com seis vitórias em seis jogos.

Como foi Letônia x Inglaterra?

Mesmo fora de casa, a Inglaterra aproveitou o favoritismo e controlou desde o início. Com ataque potente, logo nos primeiros minutos já levou perigo com chutes de fora da área. Após muita pressão, os ingleses chegaram ao primeiro gol com Anthony Gordon, em belo chute colocado para não deixar chances ao goleiro Krišjānis Zviedris.

A Letônia tentou responder, mas teve a finalização bloqueada por John Stones, que, por pouco, não cometeu pênalti na ação ao desviar a bola perto do braço. A pequena reação letã durou pouco, já que, após erro em saída de bola, Harry Kane aproveitou a bobeada para marcar golaço de fora da área.

A Inglaterra se garantiu na Copa do Mundo após derrotar a Letônia por 5 a 0, pelas Eliminatórias Europeias à Copa do Mundo de 2026 (Foto: Gints Ivuskans / AFP)
Nos acréscimos, Kane foi derrubado por Andrejs Cigaņiks dentro da área e o árbitro marcou pênalti após revisão do VAR. Na cobrança, o atacante do Bayern de Munique deslocou o goleiro e bateu com estilo parar marcar o terceiro gol.

Na volta ao intervalo, a Inglaterra seguiu no ataque e ampliou rapidamente a vantagem com gol contra de Maksims Toņiševs, que tinha acabado de entrar em campo. Em cruzamento de Bukayo Saka, o goleiro Zviedris não conseguiu cortar o cruzamento e bola acertou no zagueiro, que não teve tempo de reação e marcou contra a própria meta.

Ao fim, após mudanças, o ritmo da partida caiu, principalmente da Inglaterra, que teve bola no travessão da meta de Jordan Pickford. Porém, mesmo com o susto, os ingleses se mantiveram no controle e, já nos minutos finais, marcou o quinto com Eberichi Eze, que sacramentou a vitória e a classificação inglesa à Copa do Mundo de 2026.

A Inglaterra se garantiu na Copa do Mundo após derrotar a Letônia por 5 a 0, pelas Eliminatórias Europeias à Copa do Mundo de 2026 (Foto: Gints Ivuskans / AFP)
Seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026 🏆

Concacaf (6 vagas): Canadá, Estados Unidos e México (classificados como países-sede).
Confederação Africana de Futebol – CAF (9 vagas): Gana, Argélia, Egito, Marrocos, Tunísia, Cabo Verde, África do Sul, Senegal e Costa do Marfim.
Confederação Asiática de Futebol – AFC (8 vagas): Arábia Saudita, Catar, Irã, Coreia do Sul, Japão, Uzbequistão (estreante), Jordânia (estreante) e Austrália.
Conmebol (6 vagas): Argentina, Brasil, Uruguai, Colômbia, Equador e Paraguai.
Oceania – OFC (1 vaga): Nova Zelândia.
UEFA (16 vagas): Inglaterra

