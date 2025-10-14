Tradicional clube argentino tem prazo curto para quitar dívida milionária e evitar falência
San Lorenzo foi notificado pela Justiça para pagar quantia ao fundo suíço
- Matéria
- Mais Notícias
Conhecido mundialmente como o 'time do Papa Francisco', San Lorenzo enfrenta uma situação bastante delicada. Campeão da Libertadores de 2014, o clube argentino foi notificado pela Justiça nesta terça-feira (14) para quitar uma dívida milionária com o fundo suíço AIS Investment Fund em cinco dias e evitar falência.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Em duelo marcado por tensão, Itália vence Israel e sonha com Copa do Mundo
Futebol Internacional14/10/2025
- Futebol Internacional
Cristiano Ronaldo faz dois, mas Szoboszlai adia classificação de Portugal para Copa
Futebol Internacional14/10/2025
- Futebol Internacional
Com brilho de Kane, Inglaterra goleia Letônia nas Eliminatórias e está na Copa
Futebol Internacional14/10/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
De acordo com informações do "TyC Sports", o valor estimado é de 4,7 milhões de dólares (R$ 25,8 milhões, na cotação atual), e a dívida foi contraída em 2020 em meio à negociação de venda do atacante Adolfo Gaich ao CSKA, da Rússia.
Na época, os russos enviaram documentos para a transferência da quantia acordada. O presidente do clube, então, solicitou o empréstimo ao fundo suíço para antecipar a arrecadação das receitas envolvidas nos trâmites de Gaich. O CSKA, por sua vez, optou por não enviar o valor da negociação diretamente ao AIS Investment Fund.
O clube russo pagou a quantia diretamente ao San Lorenzo, que não quitou o débito em aberto com o fundo suíço. Com cinco anos de atraso, a entidade solicitou a falência do San Lorenzo. Em 2024, inclusive, o tradicional time argentino já havia sido condenado a pagar 3,9 milhões de dólares (R$ 21,6 milhões) mais juros - o que totaliza a dívida atual.
De acordo com o jornal da Argentina, a única forma de o San Lorenzo solucionar o problema é arrecadar o o valor cobrado pelo fundo suíço, pois não há mais possibilidade de recurso da decisão. Antes da notificação judicial, os advogados do time argentino tentaram um acordo, mas sem sucesso.
Desta forma, o clube precisa arrecadar fundos até o dia 19 de outubro para evitar a falência. Caso não consiga, a Argentina terá que se despedir de um dos principais times do país.
Além da Libertadores, o San Lorenzo já conquistou uma Copa Sul-Americana, 15 Campeonatos Argentinos, 1 Copa da Argentina, 1 Supercopa da Argentina, entre outros, totalizando 22 títulos na história. O torcedor mais ilustre do clube foi Papa Francisco, falecido em abril deste ano.
Polêmicas com presidente Marcelo Moretti
Com a má fase do clube, os torcedores têm pressionado os dirigentes do clube, principalmente o presidente Marcelo Moretti. Em um vídeo recente compartilhado nas redes sociais, o mandatário foi flagrado deixando a sede do San Lorenzo escoltado pela polícia em meio a protestos da torcida.
Em abril deste ano, uma denúncia envolvendo o presidente Marcelo Moretti veio à tona. Um vídeo foi ao ar pelo programa "Denuncia", do Canal 9, mostrou o dirigente com o suborno entregue pela mãe de um atleta.
➡️Quem são as pessoas envolvidas no escândalo de propina do San Lorenzo
Segundo o jornalista Tomás Méndez, o pagamento teria sido feito em duas partes: em fevereiro de 2024, ela teria pago 20 mil dólares, em maio o restante, cinco mil dólares. Saiba mais!
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias