Cristiano Ronaldo marca e quebra novo recorde nas Eliminatórias

Cristiano Ronaldo quebrou mais um recorde mundial em sua carreira, desta vez pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Ao marcar no duelo entre Portugal e Hungria, nesta terça-feira (14), o atacante se tornou o maior artilheiro das Qualificatórias, com 40 gols, superando o feito de Carlos Ruiz, da Guatemala.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Robozão marcou o gol que empatou o jogo no primeiro tempo contra a Hungria, no Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR), pela quarta rodada do Grupo F. Vitinha iniciou a jogada por dentro, Nélson Semedo invadiu a área pela direita e bateu cruzado para o gol. CR7 apareceu livre na segunda trave e completou a jogada.

continua após a publicidade

Há um mês, Cristiano Ronaldo superou Messi na artilharia das Eliminatórias ao marcar duas vezes na vitória sobre a Armênia. O astro argentino bateu a marca dos 36 gols ao triunfar sobre a Venezuela, na última partida oficial do camisa 10 em terra natal.

Uma das principais ameaças do craque português no recorde, Messi não deve voltar a vestir a camisa da Albiceleste em Eliminatórias.

Cristiano Ronaldo ao lado de Diogo Costa antes de duelo entre Portugal e Hungria pelas Eliminatórias (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

A lista de goleadores das Qualificatórias da Copa do Mundo ainda conta com Ali Daei, do Irã, com 35 gols, e que também já se aposentou dos gramados, se dedicando, atualmente, à carreira de treinador. Assim como Robert Lewandowski, da Polônia e do Barcelona, que ainda segue na briga com Cristiano e Messi.

continua após a publicidade

Veja lista de artilheiros em Eliminatórias atualizada com gol de Cristiano Ronaldo

1- Cristiano Ronaldo (Portugal) - 40 gols 2 - Carlos Ruiz (Guatemala) - 39 gols 3- Lionel Messi (Argentina) - 36 gols 4- Ali Daei (Irã) - 35 gols 5- Lewandowski (Polônia) - 31 gols

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.