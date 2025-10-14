Espanha goleia, mantém o 100% e fica muito próxima da Copa do Mundo de 2026
Seleção ainda não sofreu gols nas Eliminatórias Europeias
Sem dificuldades, a Espanha venceu a Búlgaria por 4 a 0 e deu mais um passo rumo à Copa do Mundo de 2026. O confronto aconteceu nesta terça-feira (14), foi válido pela 8ª rodada das Eliminatórias Europeias e ocorreu no Estádio José Zorrilla, em Valladolid. Os gols da Roja foram marcados por Mikel Merino, duas vezes de cabeça, Oyarzabal e por Chernev, contra.
Com o resultado, a Espanha ficou a um passo da classificação para o Mundial. A única ameaça à liderança é a Turquia, vice-colocada do Grupo E, que soma 9 pontos e segue de perto a Roja. Apesar da diferença de apenas três pontos, a equipe de Luis de la Fuente mantém 100% de aproveitamento, com 13 gols marcados e nenhum sofrido.
Espanha x Búlgaria: como foi o jogo?
Na busca pela classificação para a Copa do Mundo, a Espanha enfrentava a lanterna do Grupo E, a Bulgária, que fazia uma campanha pífia nas Eliminatórias Europeias. Com amplo favoritismo, a Roja dominou desde o início, controlando a posse de bola e pressionando a adversária contra a parede. A Bulgária mal conseguia passar do meio de campo, e a Espanha acumulava oportunidades, dando a sensação de que o gol era apenas questão de tempo.
A linha defensiva búlgara ainda resistia bem, mas aos 35 minutos do primeiro tempo o placar foi aberto. Após cobrança de escanteio rebatida pela defesa, a bola sobrou fora da área e continuou sob domínio espanhol. Pedri, com visão de jogo, cruzou com precisão para Le Normand, que escorou de cabeça e deixou Mikel Merino livre para completar e marcar o primeiro da Roja.
Na volta do intervalo, o segundo gol não demorou tanto quanto na etapa inicial. A Espanha manteve o ritmo forte e empilhou chances. Aos 11 minutos, Grimaldo foi lançado em velocidade por Baena e chegou à linha de fundo para cruzar na medida. Mikel Merino, novamente, apareceu na área para cabecear e ampliar a vantagem, anotando seu segundo gol na partida.
Com o jogo controlado, a Roja seguiu dominando e ainda ampliou o placar na reta final. Em boa troca de passes e triangulação pelo lado esquerdo, Aleix García recebeu e cruzou para a área. O zagueiro Chernev tentou cortar o passe, mas desviou mal e acabou empurrando a bola para dentro do próprio gol, decretando o 3 a 0.
Nos acréscimos, a Espanha ainda teve um pênalti assinalado ao seu favor. Oyarzabal foi a bola e não desperdiçou, marcando o quarto gol e selando a goleada espanhola.
O que vem por aí?
Após o jogo, a Espanha volta a campo no mês de novembro, durante a próxima Data Fifa. A Roja enfrentará a Geórgia, em duelo previsto para o dia 15 de novembro, às 14h (de Brasília). A Bulgária também jogará na mesma data e horário, mas contra a Turquia.
✅ FICHA TÉCNICA
Espanha 4x0 Búlgaria
8ª rodada – Eliminatórias Europeias
🗓️ Data e horário: terça-feira, 14 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio José Zorrilla, em Valladolid (ESP)
🥅 Gols: Mikel Merino (ESP 35'/1T), Mikel Merino (ESP 11'/2T), Chernev (GC) (ESP 34'/2T), Oyarzabal (ESP 45+3/2T)
🟨 Cartões amarelos:
🟥 Cartões vermelhos: --
🔴🟡Espanha (Técnico: Luis de la Fuente)
Unai Simón; Pedro Porro, Le Normand (Vivian), Laporte, Grimaldo; Zubimendi (Aleix Gárcia), Pedri (Barríos), Mikel Merino; Baena (Yerémy Pino), Mikel Oyarzabal, Samu Aghehowa (Borja Iglesias)
⚪🟢Bulgária (Técnico: Aleksandar Dimitrov)
Vutsov; Georgiev, Hristov, Chernev, Velkovski; Shopov, Gruev, Filip; Minchev, Despodov, Kirilov
