Vanderlei Luxemburgo é sincero sobre Filipe Luís, do Flamengo: ‘Falta isso’

O técnico Vanderlei Luxemburgo foi sincero ao avaliar o trabalho de Filipe Luís no Flamengo e sua projeção como treinador. O Rubro-Negro perdeu a liderança para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, mas segue vivo na disputa e está na semifinal da Libertadores.

continua após a publicidade

No programa "Mesa Redonda", Vanderlei Luxemburgo comentou sobre os favoritos ao título do Brasileirão e avaliou o trabalho de Filipe Luís no Flamengo.

➡️Flamengo ou Palmeiras? Craque Neto é sincero sobre o Brasileirão: ‘Mudei’

- O Campeonato Brasileiro é muito dificil, mas acho que o Palmeiras direciona melhor os jogos que tem que ganhar e é uma equipe mais sólida. A discussão que tem no Flamengo hoje é que os jogadores que estão no banco tem mais gols que os titulares. Quando você é treinador, você opta pelo que te resolve problema, não pelo que você gosta. As vezes você tem que deixar de lado - começou Luxemburgo.

continua após a publicidade

- O Flamengo perdeu um dos jogos mais importantes da sua história contra o Bayern. Se ganhar, poderia ser o campeão daquele torneio e elevar o clube a nível internacional com respeito, ocupando um espaço. O treinador pode ser e pode não ser excelente. Falta maturidade de expertise de futebol. Falta se divorciar de jogador e tomar decisões que são importantes - completou sobre Filipe Luís, do Flamengo.

Vanderlei Luxemburgo bateu boca sobre Filipe Luís, do Flamengo (Foto: Reprodução Band)

Filipe Luís assumiu o time profissional do Flamengo no meio de 2024, e se sagrou campeão da Copa do Brasil no mesmo ano. Em 2025, o jovem treinador venceu o Campeonato Carioca e a Supercopa do Brasil. No meio da temporada, acabou sendo eliminado pelo Atlético-MG da Copa do Brasil, mas permanece vivo na Libertadores.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Flamengo de Filipe Luís precisará passar do Racing na semifinal da Libertadores para enfrentar Palmeiras ou LDU na grande final. No Brasileirão, o Rubro-Negro ocupa a segunda colocação, com três pontos e duas vitórias a menos que o líder Palmeiras.