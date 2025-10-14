Manchester United está interessado em irmão de Bellingham; veja

A saída do jogador pode ocorrer em janeiro, com Manchester United e Crystal Palace na disputa.

O Manchester United segue monitorando o mercado e identificou um novo alvo: Jobe Bellingham, irmão do astro do Real Madrid. De acordo com o jornal "Bild", o meia inglês está insatisfeito no Borussia Dortmund e os Red Devils estão interessados no jogador, assim como o Crystal Palace.

A situação de Jobe Bellingham no Borussia Dortmund é incerta. O meia de 20 anos tem alternado entre o banco e breves aparições em campo, aquém da expectativa que existia quando deixou o Sunderland, em junho. O descontentamento com o tempo de jogo poderá acelerar uma saída já em janeiro, o que pode funcionar para o Manchester United.

O jornal alemão adianta que Rúben Amorim, treinador dos Red Devils, é admirador do "talento e da versatilidade" de Jobe Bellingham, acreditando que o jogador poderia encaixar no seu sistema de jogo, oferecendo soluções tanto no meio-campo como em zonas mais adiantadas. Porém, o Crystal Palace também entrou na corrida, disposto a disputar a contratação do jovem talento.

Jobe Bellingham pode reforçar o Manchester United (Foto: Reprodução / Instagram)

Bellingham chegou ao Borussia Dortmund no verão

Buscando repetir o sucesso e trajetória do irmão, Jude, Jobe Bellingham deixou o Sunderland em junho, após ser protagonista na campanha de acesso à Premier League. O Borussia Dortmund pagou 30 milhões de euros (R$ 190 milhões na cotação atual) pelo meia inglês, mas o investimento ainda não se justificou em campo.

Apesar de ter jogado todos as seis rodadas da Bundesliga até então, Jobe totaliza apenas 186 minutos, originando uma média de 31 minutos por partida. Na Liga dos Campeões, a situação é ainda mais alarmante, já que o meia disputou 19 dos 180 minutos possíveis. Por isso, o Manchester United se torna uma opção de saída.

