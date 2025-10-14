Com brilho de Kane, Inglaterra goleia Letônia nas Eliminatórias e está na Copa
Atacante marcou duas vezes na vitória inglesa, em Riga
- Matéria
- Mais Notícias
A Inglaterra goleou a Letônia por 5 a 0, nesta terça-feira (14), no Daugava Stadium, em Riga (LET), pela oitava rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026. Com show de Harry Kane, que marcou duas vezes, a seleção inglesa não teve dificuldades para superar os letões e carimbar a vaga ao Mundial.
Relacionadas
- Lance! Biz
Barcelona, Chelsea, City e mais: Messi anuncia criação de torneio em Miami
Lance! Biz14/10/2025
- Futebol Internacional
Manchester United está interessado em irmão de Bellingham; veja
Futebol Internacional14/10/2025
- Futebol Internacional
Seleção de astros da Premier League demite treinador após fracasso nas Eliminatórias
Futebol Internacional14/10/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Com o resultado, a seleção inglesa chega aos 18 pontos do Grupo K das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026 com nove pontos, e não tem mais como ser alcançada pela Albânia, que tem 11. Já a Letônia está na quarta colocação, com cinco pontos.
Como foi Letônia x Inglaterra?
Mesmo fora de casa, a Inglaterra aproveitou o favoritismo e controlou o jogo desde o início. Com ataque potente, logo nos primeiros minutos já levou perigo com chutes de fora da área. Após muita pressão, os ingleses chegaram ao primeiro gol com Anthony Gordon, em belo chute colocado para não deixar chances ao goleiro Krišjānis Zviedris.
A Letônia tentou responder, mas teve a finalização bloqueada por John Stones, que, por pouco, não cometeu pênalti na ação ao desviar a bola perto do braço. A pequena reação letã durou pouco, já que, após erro em saída de bola, Harry Kane aproveitou a bobeada para marcar golaço de fora da área.
Nos acréscimos, Kane foi derrubado por Andrejs Cigaņiks dentro da área e o árbitro marcou pênalti após revisão do VAR. Na cobrança, o atacante do Bayern de Munique deslocou o goleiro e bateu com estilo parar marcar o terceiro gol.
Na volta ao intervalo, a Inglaterra seguiu no ataque e ampliou rapidamente a vantagem com gol contra de Maksims Toņiševs, que tinha acabado de entrar em campo. Em cruzamento de Bukayo Saka, o goleiro Zviedris não conseguiu cortar o cruzamento e bola acertou no zagueiro, que não teve tempo de reação e marcou contra a própria meta.
Ao fim, após mudanças, o ritmo da partida caiu, principalmente da Inglaterra, que teve bola no travessão da meta de Jordan Pickford. Porém, mesmo com o susto, os ingleses se mantiveram no controle e, já nos minutos finais, marcou o quinto com Eberichi Eze, que sacramentou a vitória e a classificação inglesa à Copa do Mundo de 2026.
✅ FICHA TÉCNICA
Letônia 0x5 Inglaterra
8ª rodada — Eliminatórias Europeias
📆 Data e horário: terça-feira, 14 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Daugava Stadium, em Riga (LET)
🥅 Gols: Anthony Gordon (ING 26'/1º, 0-1); Harry Kane (ING 44'/1º, 0-2); Harry Kane (ING 45+3'/1º, 0-3); Maksims Toņiševs, gol contra (ING 13'2ºT, 0-4); Eberichi Eze (ING 41'/2º, 0-5)
🟨 Cartões amarelos: Daniels Balodis, Andrejs Cigaņiks, Antonijs Černomordijs, Marko Regža (LET); Ezri Konsa (ING)
🟥 Cartões vermelhos: —
Letônia (Técnico: Paolo Nicolato)
Krišjānis Zviedris; Roberts Veips, Raivis Jurkovskis (Maksims Toņiševs), Antonijs Černomordijs, Daniels Balodis, Andrejs Cigaņiks; Dmitrijs Zelenkovs, Lūkass Vapne (Aleksejs Saveljevs), Renārs Varslavāns (Eduards Dašķevičs), Jānis Ikaunieks; Vladislavs Gutkovskis (Marko Regža).
Alemanha (Técnico: Thomas Tuchel)
Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, John Stones (Dan Burn), Myles Lewis-Skelly; Elliot Anderson, Declan Rice (Jordan Henderson); Bukayo Saka (Jarrod Bowen), Morgan Rogers (Eberichi Eze), Anthony Gordon (Marcus Rashford); Harry Kane.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias