Em duelo marcado por tensão, Itália vence Israel e sonha com Copa do Mundo
Israel não tem chances de disputar o Mundial de 2026
Em duelo marcado pela tensão extracampo, a Itália venceu Israel por 3 a 0, nesta terça-feira (14), pelas Eliminatórias da Europa. O centroavante Retegui foi responsável por garantir o triunfo da Azzurra com um gol de pênalti no fim do primeiro tempo e um golaço de fora da área na segunda etapa. Nos acréscimos, Mancini balançou as redes de cabeça e deu números finais ao confronto.
Com isso, a Itália chegou aos 15 pontos, mas segue na vice-liderança do Grupo I, enquanto Israel estacionou nos nove pontos e não tem chances de brigar por uma vaga na Copa do Mundo de 2026.
Como foi Itália x Israel?
Na etapa inicial, a Itália controlou a posse de bola sobre Israel, mas sofreu sustos. Na primeira chegada da Azzurra, Cambiaso tabelou com seus companheiros e bateu com muito perigo da entrada da área tirando tinta da trave. No entanto, os visitantes assustaram os mandantes. No primeiro contra-ataque, Khalaily foi acionado pela direita e encontrou Gloch na entrada da área, que finalizou de primeira e a bola balançou as redes, mas do lado de fora. Na segunda, Baribo acionou Solomon livre de marcação na área, mas o camisa 10 parou em uma defesaça de Donnarumma. Nos acréscimos, Retegui sofreu um pênalti e converteu a cobrança nos acréscimos para dar vantagem ao time de Gattuso.
No segundo tempo, a Itália quase ampliou o placar com Barella aproveitando uma bola rebatida na entrada da área e chutando por cima do gol adversário. Na sequência, Israel respondeu com muito perigo com Gloch sendo acionado na área e batendo cruzado para outra grande defesa de Donnarumma. Aos 28 minutos, Retegui aproveitou um erro na saída de bola do rival e finalizou de fora da área para marcar um golaço. E nos acréscimos, Mancini recebeu um cruzamento de Dimarco na área e cabeceou para o fundo das redes para dar números finais ao duelo.
Protestos do lado de fora
O duelo entre Itália e Israel estava marcado pela tensão por conta da promessa de protestos de manifestantes que defendem a Palestina. Do lado de fora do Bluenergy Stadium, um grupo de pessoas levou bandeiras do país árabe, faixas e sinalizadores.
