Ídolo do Atlético de Madrid é demitido de time espanhol

O Real Zaragoza anunciou neste domingo (12) a demissão de Gabi Fernández do cargo de técnico da equipe principal. A decisão foi tomada após a derrota para o Almería, no sábado, e o momento delicado do time, que ocupa a última colocação da La Liga Hypermotion, a segunda divisão da Espanha, com apenas seis pontos em nove rodadas, com uma vitória, três empates e cinco derrotas.

Em nota oficial, o clube destacou o “profissionalismo e o compromisso” do treinador madrilenho, mas reconheceu que “os resultados não foram os esperados neste início de temporada”. Gabi havia assumido o cargo em abril, durante a reta final da última campanha, e conseguiu garantir a permanência da equipe na penúltima rodada, ao vencer o Deportivo La Coruña por 1 a 0 em La Romareda.

O treinador do time B, Emilio Larraz, assume o comando de forma interina até que um substituto seja anunciado. Conforme o jornal Sport Aragón, o diretor esportivo Txema Indias avalia três nomes como possíveis sucessores: Sergio González, Luis García Plaza e Juan Ignacio Martínez.

Comunicado do Real Zaragoza sobre demissão de Gabi

“Gabi e o Real Zaragoza encerram sua relação contratual após a derrota em Almería. O técnico chegou em um momento delicado, demonstrando valentia e amor pelas cores zaragocistas, e sempre será lembrado por ajudar o clube a permanecer na categoria. Esta sempre será sua casa. Desejamos a Gabi sucesso em seus próximos desafios profissionais.”

Gabi no Atlético de Madrid

Gabi deu os primeiros passos como profissional no Atlético de Madrid, em 2003/04, mas foi ter mais espaço no Getafe e no Real Zaragoza. Em 2011, quando retornou aos Colchoneros, se tornou uma das principais referências e capitães da equipe de Diego Simeone. Pelo clube, em 417 jogos, conquistou duas Europa League (2011/12 e 2017/18), La Liga (2013/14), Supercopa da Europa (2012/13) e a Copa del Rey (2012/13).

