A Confederação Africana de Futebol (CAF) anulou o resultado da final da Copa Africana de Nações 2025 e declarou Marrocos como campeã do torneio. Em decisão proferida dois meses após a partida disputada em Rabat, o Conselho de Apelação da entidade puniu a seleção do Senegal com derrota por 3 a 0 por WO. Diante desse cenário, surge o questionamento sobre possíveis impactos no principal torneio de seleções da temporada, a Copa do Mundo.

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No Mundial de 2026, a seleção do Marrocos está no Grupo C e terá pela frente o Brasil na estreia, marcada para o dia 13 de junho, às 19h (de Brasília), além de Haiti e Escócia. Senegal, por sua vez, integra o Grupo I, ao lado da França, da Repescagem Intercontinental 2 — que pode ser composta por Bolívia, Suriname ou Iraque — e da Noruega.

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Como de praxe, o critério de classificação para a Copa ocorre por meio de eliminatórias divididas por continente. No território africano, Senegal liderou o Grupo B com campanha invicta, fruto de sete vitórias e três empates, enquanto Marrocos dominou o Grupo E com oito triunfos e 100% de aproveitamento.

Após a definição das vagas, as duas seleções conheceram seus caminhos no Mundial em 5 de dezembro de 2025, data do sorteio. Na sequência, a Copa Africana de Nações teve início ainda no mesmo mês, em 21 de dezembro, e foi encerrada em 18 de janeiro de 2026. No dia 19, ocorreu a última atualização do ranking da Fifa, no qual Marrocos apareceu na oitava posição, com 1736,57 pontos, enquanto Senegal ocupou o 12º lugar, com 1.706,83 pontos.

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A próxima revisão da tabela está prevista para 1º de abril deste ano. A lista é revisada periodicamente, sendo a edição mais recente publicada em 19 de janeiro de 2026, baseada no desempenho das seleções no início da temporada. Esse mesmo ranking é utilizado como critério para definir a distribuição das equipes nos potes do sorteio da Copa.

Como o sorteio da Copa já foi realizado, a mudança do título das mãos de Senegal para Marrocos não altera a divisão dos grupos. Ainda assim, em uma próxima atualização da Fifa, Marrocos pode subir na classificação; o país já ocupa sua melhor posição histórica, após avançar três colocações na última lista. Senegal, por sua vez, também aparece em seu melhor ranking da história, na 12ª posição.

🔴🟢 Marrocos ⚔️ Senegal 🟢🟡🔴

A reversão do título da Copa Africana de Nações, originalmente conquistado por Senegal com vitória por 1 a 0 na prorrogação, ocorreu em razão da saída da equipe de campo ainda durante o tempo regulamentar. A conduta foi enquadrada no Artigo 82 do regulamento, que proíbe o abandono da partida sem autorização da arbitragem. Como consequência, a entidade aplicou o Artigo 84, que prevê a derrota por desistência, com placar de 3 a 0 em favor de Marrocos.

O incidente que gerou a punição administrativa ocorreu aos 52 minutos do segundo tempo, quando a partida estava empatada sem gols. Após revisão do VAR, a arbitragem assinalou pênalti para Marrocos em lance envolvendo Brahim Díaz, camisa 10 marroquino. Em protesto contra a decisão, o técnico de Senegal, Pape Thiaw, orientou seus jogadores a deixarem o campo e se dirigirem ao vestiário.

A interrupção durou cerca de dez minutos até o retorno da equipe. Na retomada, Brahim cobrou a penalidade com uma cavadinha, defendida pelo goleiro Edouard Mendy. O confronto seguiu para a prorrogação, quando Papa Gueye marcou o único tento do jogo em chute de fora da área.

O retorno de Senegal ao gramado para a conclusão da final dependia da ação direta de seu capitão. Sadio Mané não seguiu de imediato a orientação da comissão técnica, permaneceu em campo durante o início da confusão e, posteriormente, dirigiu-se ao vestiário para convencer os companheiros a retornarem e finalizarem a partida.

A Federação Senegalesa de Futebol anunciou que recorrerá ao Tribunal Arbitral do Esporte da decisão da CAF que retirou o título do país. A entidade classificou a medida como injusta e informou que buscará reverter a decisão nos próximos dias.

Cartaz da seleção do Senegal com os dizeres "Campeões da África", em Dakar (Foto: Nicolas Remene/AFP)

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