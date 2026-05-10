Elliot Anderson marca no fim e Nottingham Forest arranca empate contra o Newcastle
Meia garante ponto vital para o Forest; Newcastle se complica na briga europeia
Em um duelo marcado pelo reencontro e pela "Lei do Ex", o Nottingham Forest empatou em 1 a 1 com o Newcastle neste domingo (10) pela Premier League, no City Ground. O meio-campista Elliot Anderson, cria da base dos Magpies e vendido em 2024, marcou aos 43 minutos da etapa final para salvar os donos da casa. Harvey Barnes havia aberto o placar para os visitantes. Com o resultado, o Forest respira na luta contra o rebaixamento, enquanto o Newcastle vê o sonho europeu ficar mais distante.
Primeiro tempo
A etapa inicial foi marcada pelo equilíbrio e pela falta de criatividade de ambos os lados. Sem o lesionado Morgan Gibbs-White, o Forest sentiu falta de um "maestro" no meio-campo e pouco assustou. O Newcastle, por sua vez, manteve o ritmo lento que tem sido sua marca fora de casa nesta temporada. A melhor chance veio apenas aos 43 minutos, quando Nick Woltemade cruzou para Will Osula; o atacante dominou bem, mas parou em grande defesa do goleiro Matz Sels, ex-jogador do próprio Newcastle.
Segundo tempo
O cenário mudou após o intervalo. Eddie Howe promoveu as entradas de Harvey Barnes e Jacob Ramsey, que deram nova dinâmica ao Newcastle. Aos 61 minutos, a aposta deu certo: Ramsey deu um passe primoroso para Harvey Barnes, que encobriu Sels com categoria para fazer 1 a 0. O Newcastle chegou a carimbar o travessão em falta de Osula e parecia ter a vitória nas mãos. Contudo, o Forest não desistiu. No apagar das luzes, aos 88 minutos, Elliot Anderson fez jogada individual dentro da área, driblou a marcação e finalizou cruzado para empatar. Foi o "golpe de misericórdia" contra seu ex-clube, garantindo um ponto vital para o Forest na Premier League.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
A partida foi decidida pela gestão de elenco e pelo peso emocional. Enquanto o Newcastle foi mais eficiente com suas substituições, faltou-lhe "sangue frio" para matar o jogo. O Forest, mesmo desorganizado sem Gibbs-White, contou com o brilho individual de Anderson. O empate pune a passividade defensiva dos Magpies, que já desperdiçaram 27 pontos em situações de vantagem nesta temporada.
Deu aula 🏅
Elliot Anderson. Além do gol histórico contra seu clube de infância, o meia mostrou por que é avaliado em 100 milhões de libras. Foi o motor do Forest e o jogador mais perigoso quando a equipe precisou de personalidade.
Ficou abaixo 📉
Nick Woltemade. Apesar de ter participado de uma jogada no primeiro tempo, o atacante do Newcastle esteve isolado e não conseguiu dar a profundidade necessária ao time, sendo substituído justamente para a entrada dos jogadores que melhoraram a equipe.
✅ Ficha técnica
Nottingham Forest 🆚 Newcastle
Premier League - 36ª Rodada
📆 Data e horário: Domingo, 10 de maio de 2026, às 10h (de Brasília)
📍 Local: City Ground, Nottingham (ING)
🥅 Gols: Harvey Barnes (NEW), 29'/2°T (1-0), Elliot Anderson (NOT), 43'/2°T (1-1)
🟨 Cartões amarelos: Igor Jesus (NOT) e Ryan Yates (NOT)
🟥 Cartões vermelhos: -
Nottingham Forest (Técnico: Vítor Pereira)
Matz Sels; Jair Cunha, Nikola Milenkovic e Morato; Neco Williams, Elliot Anderson, Nicolás Dominguez (Ryan Yates) e Netz (McAtee); Bakwa (Omari Hutchinson) e Igor Jesus (L. Lucca); Taiwo Awoniyi (Wood).
Newcastle (Técnico: Eddie Howe)
Nick Pope; L. Hall, Malick Thiaw, Sven Botman e Dan Burn; Sandro Tonali e Bruno Guimarães (Trippier); Jacob Murphy (Harvey Barnes), Woltemade (Ramsey) e Joelinton; William Osula (Yissa).
🟨 Arbitragem
🕴️ Arbitragem: Paul Tierney (ING)
🚩 Assistentes: Richard West (ING) e Mark Scholes (ING)
📺 VAR: Ruebyn Ricardo (ING)
