Com mão na taça e drama do VAR, Arsenal vence West Ham fora de casa pela Premier League

O Arsenal venceu o West Ham por 1 a 0 no London Stadium, com gol de Leandro Trossard, e assumiu o controle total da briga pelo título da Premier League, passando a depender apenas de si para levantar a taça. Enquanto os Gunners celebram, o resultado encerra uma invencibilidade caseira dos Irons que durava desde janeiro de 2026 e afunda a equipe na zona de rebaixamento, restando agora secar o Tottenham para manter as esperanças de permanência na elite.

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Primeiro tempo

O primeiro tempo foi marcado por um domínio inicial dos Gunners, que utilizaram sua marca registrada nos escanteios e a criatividade de Trossard para criar chances claras, forçando o goleiro Hermansen a realizar defesas milagrosas em lances de Calafiori e do próprio Trossard, que chegou a carimbar a trave. Contudo, o ímpeto do Arsenal sofreu um baque com a perda forçada de Ben White, que saiu lesionado, abrindo espaço para o West Ham se soltar no jogo. Explorando a velocidade, os Irons responderam com perigosas arrancadas de Summerville e um cabeceio de Taty Castellanos nos minutos finais, que obrigou David Raya a intervir de forma decisiva para garantir que o duelo fosse para o intervalo sem gols, equilibrando a balança entre a pressão técnica de Arteta e o contra-ataque cirúrgico dos donos da casa.

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Ben White chora ao deixar o campo lesionado durante a partida da Premier League entre West Ham United e Arsenal (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Segundo tempo

No segundo tempo, o ritmo da partida caiu, mas a tensão aumentou com o Arsenal lutando pelo título e quase marcando com Gabriel Magalhães, que só não celebrou porque Mavropanos salvou a bola em cima da linha. O West Ham reagiu à altura, ameaçando a invencibilidade caseira com Matheus Fernandes, mas David Raya operou um milagre para manter os Gunners vivos na disputa. A persistência londrina foi finalmente recompensada quando Odegaard, com um belo passe, encontrou Trossard para marcar o gol que deixou o Arsenal com uma mão na taça da Premier League. O desfecho, porém, reservou um drama de tirar o fôlego: aos 93 minutos, Callum Wilson chegou a balançar as redes, mas após uma tensa revisão de seis minutos no VAR, o gol foi anulado por uma falta de Pablo Felipe em Raya, selando uma vitória dramática do time de Mikel Arteta.

Leandro Trossard comemora o gol da vitória do Arsenal durante a partida da Premier League contra o West Ham United (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

A vitória do Arsenal foi moldada pela resiliência tática e pelo brilho individual em momentos de extrema pressão. O resultado passou diretamente pelas mãos de David Raya, que garantiu o zero no placar com defesas milagrosas em momentos em que o West Ham crescia no jogo. No ataque, a paciência de Mikel Arteta se pagou: mesmo com a retranca dos Irons e a atuação inspirada do goleiro Hermansen, a entrada de Odegaard trouxe a clareza necessária para encontrar Trossard livre na área. O gol aos 83 minutos premiou o time que buscou o jogo, mas o verdadeiro "lance capital" foi a decisão do VAR nos acréscimos, que salvou os Gunners de um empate amargo após uma análise minuciosa de uma falta sobre o goleiro Raya.

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Deu aula 🏅

Leandro Trossard. O belga foi o motor do Arsenal durante os 90 minutos. Além de marcar o gol decisivo que mantém o time no topo da Premier League, ele foi a principal fonte de perigo desde o início, carimbando a trave no primeiro tempo e servindo como válvula de escape quando o sistema ofensivo parecia travado. Sua frieza para finalizar o passe de Odegaard foi o toque de mestre que definiu o clássico.

Ficou abaixo 📉

Viktor Gyökeres. O atacante, de quem sempre se espera um poder de decisão letal, esteve completamente "no bolso" da defesa dos Gunners. Isolado e bem marcado pela zaga dos Irons, o sueco não conseguiu dar sequência às jogadas de pivô e desperdiçou as poucas oportunidades de transição que teve.

Ei, juiz! 📣

O West Ham reclamou veementemente do gol anulado de Callum Wilson aos 93 minutos. Foram seis minutos de paralisação e muita tensão até que o VAR confirmasse a falta de Pablo Felipe em cima de David Raya. Enquanto os torcedores do Arsenal respiravam aliviados, os Irons protestavam contra o que consideraram um contato normal de jogo que impediu um empate histórico.

Um telão de LED exibe uma mensagem do VAR durante a partida de futebol da Premier League entre West Ham United e Arsenal (Foto: Adrian Dennis / AFP)

✅ Ficha técnica

West Ham 🆚 Arsenal

Premier League - 36ª Rodada

📆 Data e horário: domingo, 10 de maio de 2026, às 12h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico de Londres, Londres (ING)

🥅 Gols: Trossard (ARS), 38'/2°T (1-0)

🟨 Cartões amarelos: Taty Castellanos (WHU), Summerville (WHU), Todibo (WHU), Saka (ARS) e Mosquera (ARS), Saliba (ARS) e Trossard (ARS)

🟥 Cartões vermelhos: -

West Ham (Técnico: Nuno Espírito Santo)

Hermansen; Todibo, Mavropanos e Disasi (Callum Wilson) ; Wan-Bissaka, Soucek, Mateus Fernandes e Diouf; Bowen e Summerville; Castellanos (Pablo Felipe)

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)

David Raya; White (Zubimendi), Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori (Mosquera); Rice e Lewis-Skelly; Saka (Madueke), Eze (Ødegaard) e Trossard; Gyokeres

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Chris Kavanagh (ING)

🚩 Assistentes: Dan Cook (ING) e Ian Hussin (ING)

📺 VAR: Darren England (ING)