Arsenal x Borussia Dortmund: onde assistir, horário e escalações
Arsenal x Borussia Dortmund: pela 5ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA.
O Arsenal recebe o Borussia Dortmund nesta terça-feira (24), às 17h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela quinta rodada da fase de liga da Uefa Champions League. Separadas por apenas um ponto na classificação, as equipes entram em campo de olho em uma vaga entre os oito primeiros colocados, que avançam diretamente às oitavas de final. Os ingleses ocupam a terceira posição, enquanto os alemães aparecem em 12º lugar. Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
O Arsenal vive uma campanha consistente na Champions League. Com dez pontos em quatro partidas, a equipe comandada por Mikel Arteta ocupa a terceira colocação, atrás apenas de PSG e Real Madrid. Até aqui, os ingleses venceram Napoli, Lille e Slavia Praga, além de empatarem por 2 a 2 com o Bayern de Munique.
Na última rodada, o time londrino superou o Slavia Praga por 2 a 1, fora de casa, e ampliou para 16 jogos sua sequência invicta na fase de grupos ou de liga da competição. O Arsenal também defende uma série de 12 vitórias consecutivas como mandante nessa etapa do torneio. No último sábado (21), entretanto, empatou por 2 a 2 com o Newcastle, pela Premier League, e interrompeu uma sequência de três triunfos consecutivos.
O Borussia Dortmund, por sua vez, ocupa a 12ª posição, com nove pontos, após conquistar três vitórias e sofrer uma derrota nas quatro primeiras rodadas. A equipe alemã venceu Villarreal, Sabah e Betis, mas perdeu para o Bodo/Glimt.
Apesar da campanha abaixo do Arsenal na Champions, o Dortmund atravessa um bom momento na temporada. No sábado (21), venceu o Borussia Mönchengladbach por 1 a 0, fora de casa, e assumiu a liderança do Campeonato Alemão. O resultado ampliou para oito partidas a sequência de invencibilidade da equipe comandada por Niko Kovac, que soma seis vitórias no período.
O confronto também pode marcar um reencontro especial para Ethan Nwaneri. Revelado pelo Arsenal, o meia de 19 anos foi emprestado ao Borussia Dortmund em setembro e pode enfrentar o clube ao qual pertence.
Os times não se enfrentam em competições oficiais desde a fase de grupos da Champions League de 2014/15, quando cada equipe venceu seu compromisso como mandante por 2 a 0. No retrospecto geral pelo torneio, o Arsenal soma quatro vitórias, contra três do Dortmund, além de um empate.
Ficha técnica
ARSENAL X BORUSSIA DORTMUND
- 🏆 Competição: quinta rodada da fase de liga da Uefa Champions League 2026/27
- 📆 Data e horário: terça-feira, 24 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília)
- 📍 Local: Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra
- 📺 Transmissão: TNT Sports (YouTube) e HBO Max (streaming)
Prováveis escalações
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta): Kepa; White, Konsa, Gabriel Magalhães e Hincapié; Lewis-Skelly e Rice; Madueke, Odegaard e Eze; Gyokeres.
Borussia Dortmund (Técnico: Niko Kovac): Kobel; Schlotterbeck, Anton e Bensebaini; Ryerson, Nmecha, Jobe Bellingham e Svensson; Karetsas, Beier e Fábio Silva.
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