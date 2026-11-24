Manchester City x Napoli: onde assistir, horário e escalações
Manchester City x Napoli: pela 5ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA.
O Manchester City recebe o Napoli nesta terça-feira (24), às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela quinta rodada da fase de liga da Uefa Champions League. O confronto marca o reencontro de Kevin De Bruyne com o clube inglês, onde se tornou ídolo, e coloca frente a frente equipes que vivem momentos diferentes na competição. Os donos da casa buscam se manter entre os oito primeiros colocados, enquanto os italianos precisam pontuar para seguir na briga por uma vaga na fase eliminatória. Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
O Manchester City ocupa a sétima colocação da Champions League, com nove pontos em quatro partidas. A equipe comandada por Enzo Maresca venceu três jogos até aqui, incluindo o triunfo por 3 a 2 sobre o RB Leipzig, na Alemanha, na rodada anterior. Uma vitória em casa é importante para manter o time na zona de classificação direta às oitavas de final.
Na Premier League, entretanto, o momento é menos favorável. O City não vence há quatro partidas e vem de um empate por 1 a 1 com o Fulham, no último sábado (21), no Etihad Stadium. A equipe ocupa a terceira colocação do Campeonato Inglês, seis pontos atrás do líder Arsenal.
A principal esperança ofensiva dos ingleses é Erling Haaland. O atacante norueguês marcou nas últimas quatro partidas que disputou pela Champions League e está a um gol de alcançar a marca de 40 tentos pelo Manchester City na competição.
O Napoli, por sua vez, chega pressionado pela campanha europeia. Com apenas três pontos em quatro jogos, a equipe italiana ocupa a 27ª posição e está fora da zona de classificação para os playoffs. Na rodada anterior, sofreu uma derrota por 4 a 1 para o Porto, fora de casa.
No Campeonato Italiano, o cenário também exige recuperação. O Napoli aparece na oitava colocação, mas encerrou uma sequência de três partidas sem vencer ao superar o Torino por 1 a 0, no último sábado (21). Scott McTominay marcou o gol do triunfo da equipe comandada por Massimiliano Allegri.
Um dos destaques do confronto será Kevin De Bruyne. O meia belga defendeu o Manchester City durante dez temporadas, conquistou seis títulos da Premier League e a Champions League de 2023. Agora no Napoli, retorna ao Etihad Stadium como adversário. Após começar no banco de reservas contra o Torino, o jogador disputa uma vaga entre os titulares.
No retrospecto, o Manchester City leva vantagem, com três vitórias em cinco confrontos, além de um empate e uma derrota. No último encontro, em setembro de 2025, os ingleses venceram por 2 a 0, também no Etihad Stadium.
Ficha técnica
MANCHESTER CITY X NAPOLI
- 🏆 Competição: quinta rodada da fase de liga da Uefa Champions League 2026/27
- 📆 Data e horário: terça-feira, 24 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília)
- 📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra
- 📺 Transmissão: Space (TV fechada) e HBO Max (streaming)
Prováveis escalações
Manchester City (Técnico: Enzo Maresca): Donnarumma; Khusanov, Rúben Dias, Guéhi e Gvardiol; Anderson e Enzo Fernández; Foden, Cherki e Ndiaye; Haaland.
Napoli (Técnico: Massimiliano Allegri): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani e Mathías Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay e Spinazzola; De Bruyne e Hojlund.
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