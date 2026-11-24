Ex-Palmeiras e companheiro de Endrick, Gabriel Vareta marca primeiro gol como profissional no futebol árabe
Zagueiro de 21 anos balançou as redes na goleada do Al-Wasl sobre o Tractor, pela Champions League Elite da Ásia
Gabriel Vareta vive um momento especial na carreira. Formado nas categorias de base do Palmeiras e companheiro de geração de jogadores como Endrick e Estêvão, o zagueiro marcou seu primeiro gol como profissional nesta segunda-feira. O defensor balançou as redes na goleada do Al-Wasl por 5 a 1 sobre o Tractor, pela Champions League Elite da Ásia.
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Após o feito, o jogador de 21 anos comemorou a conquista e destacou a importância de contribuir para a equipe em uma competição continental.
— É um momento muito especial para mim. Desde que comecei no futebol, sempre trabalhei pensando em conquistar meu espaço como profissional, e marcar meu primeiro gol é uma sensação indescritível. Fico feliz por poder ajudar a equipe, ainda mais em uma competição tão importante, e espero que seja o primeiro de muitos — afirmou Vareta.
Trajetória de Gabriel Vareta no Palmeiras
O zagueiro chegou ao Palmeiras em 2014, ainda criança, para defender a equipe Sub-11. Ao longo dos anos, percorreu todas as categorias de formação do clube e dividiu vestiário com alguns dos principais talentos revelados pelo Verdão recentemente, como Endrick, Estêvão e Vitor Reis.
Com perfil de liderança, Vareta também assumiu a braçadeira de capitão em diferentes oportunidades. Entre as principais conquistas pelo clube estão o Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2024 e os títulos do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista Sub-17 em 2022.
Do futebol saudita ao Al-Wasl
Em 2025, após encerrar sua trajetória nas categorias de base do Palmeiras, o defensor iniciou a carreira profissional no futebol saudita, com a transferência para o Al-Fayha. A passagem pelo país marcou seus primeiros minutos entre os profissionais e proporcionou a oportunidade de enfrentar nomes conhecidos do futebol mundial.
Logo na estreia, Vareta teve pela frente o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo. Durante sua passagem pelo futebol saudita, também cruzou o caminho de estrelas como Benzema e Kanté.
Em julho de 2025, o zagueiro se transferiu para o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos. Na primeira temporada pela equipe, disputou 20 partidas, sendo 15 como titular, e participou da campanha que garantiu a classificação do clube para a Champions League Elite da Ásia.
Agora, integrado ao elenco e ganhando espaço no futebol árabe, Vareta comemora o primeiro gol como profissional e busca ajudar o Al-Wasl na disputa por uma vaga na fase eliminatória da competição continental.
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