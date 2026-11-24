O Feyenoord recebe o Porto nesta terça-feira (24), às 17h (de Brasília), no Feyenoord Stadium, em Roterdã, pela quinta rodada da fase de liga da Uefa Champions League. O confronto coloca frente a frente equipes que vivem momentos distintos na temporada. Enquanto os holandeses tentam encerrar uma sequência negativa de resultados, os portugueses chegam embalados por seis vitórias consecutivas e buscam manter o bom momento também na competição europeia. Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY

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Ficha do jogo FEY POR Campeonato Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 Data e Hora 24/11/2026, 17:00 Local Stadion Feijenoord - Rotterdam Árbitro Onde assistir

Como chegam as equipes

O Feyenoord chega pressionado para o confronto em casa. Comandada por Giovanni van Bronckhorst, a equipe ocupa a quinta colocação do Campeonato Holandês e somou apenas três pontos nas quatro primeiras rodadas da Champions League.

O momento recente também preocupa. O time de Roterdã não vence há seis partidas, período em que acumulou quatro derrotas e dois empates. Os resultados aumentaram a pressão sobre Van Bronckhorst, que conquistou oito vitórias em 15 jogos desde que assumiu o comando da equipe.

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O Porto, por sua vez, atravessa uma fase positiva. Sob o comando de Francesco Farioli, os Dragões lideram o Campeonato Português e ainda não sofreram derrotas na competição nacional. Além disso, venceram os últimos seis compromissos por todas as competições e tentam manter a sequência positiva na Champions League.

Apesar do bom momento na temporada, a campanha europeia ainda está abaixo das expectativas. O Porto conquistou apenas uma vitória nas quatro primeiras rodadas da fase de liga e somou seus primeiros pontos na competição somente no compromisso anterior. Diante do Feyenoord, os portugueses buscam melhorar a posição na tabela e se aproximar da zona de classificação direta às oitavas de final.

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Ficha técnica

FEYENOORD X PORTO

🏆 Competição: quinta rodada da fase de liga da Uefa Champions League 2026/27 📆 Data e horário: terça-feira, 24 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília) 📍 Local: Feyenoord Stadium, em Roterdã, na Holanda 📺 Transmissão: HBO Max (streaming)

Prováveis escalações

Feyenoord (Técnico: Giovanni van Bronckhorst): Ernst; Read, Kraaijeveld, Mármol e López; Vanhoutte, Zechiel e Targahalline; Schaken, Valente e Ferri.

Porto (Técnico: Francesco Farioli): Diogo Costa; Alberto, Bednarek, Kiwior e Martim Fernandes; Rosario, Veiga e Froholdt; Pepê, Borja Sainz e André Silva.

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Equipes se enfrentam pela Champions League (Foto: Arte/Lance!)

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