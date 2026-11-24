Feyenoord x Porto: onde assistir, horário e escalações
Feyenoord x Porto: pela 5ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA.
O Feyenoord recebe o Porto nesta terça-feira (24), às 17h (de Brasília), no Feyenoord Stadium, em Roterdã, pela quinta rodada da fase de liga da Uefa Champions League. O confronto coloca frente a frente equipes que vivem momentos distintos na temporada. Enquanto os holandeses tentam encerrar uma sequência negativa de resultados, os portugueses chegam embalados por seis vitórias consecutivas e buscam manter o bom momento também na competição europeia. Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
O Feyenoord chega pressionado para o confronto em casa. Comandada por Giovanni van Bronckhorst, a equipe ocupa a quinta colocação do Campeonato Holandês e somou apenas três pontos nas quatro primeiras rodadas da Champions League.
O momento recente também preocupa. O time de Roterdã não vence há seis partidas, período em que acumulou quatro derrotas e dois empates. Os resultados aumentaram a pressão sobre Van Bronckhorst, que conquistou oito vitórias em 15 jogos desde que assumiu o comando da equipe.
O Porto, por sua vez, atravessa uma fase positiva. Sob o comando de Francesco Farioli, os Dragões lideram o Campeonato Português e ainda não sofreram derrotas na competição nacional. Além disso, venceram os últimos seis compromissos por todas as competições e tentam manter a sequência positiva na Champions League.
Apesar do bom momento na temporada, a campanha europeia ainda está abaixo das expectativas. O Porto conquistou apenas uma vitória nas quatro primeiras rodadas da fase de liga e somou seus primeiros pontos na competição somente no compromisso anterior. Diante do Feyenoord, os portugueses buscam melhorar a posição na tabela e se aproximar da zona de classificação direta às oitavas de final.
Ficha técnica
FEYENOORD X PORTO
- 🏆 Competição: quinta rodada da fase de liga da Uefa Champions League 2026/27
- 📆 Data e horário: terça-feira, 24 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília)
- 📍 Local: Feyenoord Stadium, em Roterdã, na Holanda
- 📺 Transmissão: HBO Max (streaming)
Prováveis escalações
Feyenoord (Técnico: Giovanni van Bronckhorst): Ernst; Read, Kraaijeveld, Mármol e López; Vanhoutte, Zechiel e Targahalline; Schaken, Valente e Ferri.
Porto (Técnico: Francesco Farioli): Diogo Costa; Alberto, Bednarek, Kiwior e Martim Fernandes; Rosario, Veiga e Froholdt; Pepê, Borja Sainz e André Silva.
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