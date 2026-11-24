CAS devolve título da Copa Africana a Senegal e reverte decisão que declarou Marrocos campeão
Corte Arbitral do Esporte anulou punição aplicada pela CAF após a final de 2025, quando os senegaleses deixaram o gramado em protesto contra a arbitragem
Senegal voltou a ser o campeão da Copa Africana de Nações de 2025. Nesta terça-feira (24), a Corte Arbitral do Esporte (CAS) acolheu o recurso da federação senegalesa e reverteu a decisão da Confederação Africana de Futebol (CAF), que havia retirado o título da equipe e declarado Marrocos vencedor do torneio.
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A decisão encerra a disputa jurídica sobre a final, disputada em janeiro, quando Senegal venceu os marroquinos por 1 a 0 na prorrogação. Dois meses depois, em março, a CAF anulou o resultado e aplicou uma derrota por W.O. aos senegaleses, com placar de 3 a 0, sob a justificativa de que a equipe havia abandonado o campo durante a partida.
Com a decisão do CAS, o resultado conquistado em campo volta a valer, e Senegal recupera oficialmente a taça continental.
Entenda a polêmica na final da Copa Africana
A confusão começou nos minutos finais do tempo regulamentar. Após um gol de Senegal ser anulado por uma falta de Seck em Hakimi, a arbitragem foi chamada pelo VAR e marcou um pênalti para Marrocos por uma falta de Malick Diouf sobre Brahim Díaz.
Insatisfeitos com a decisão, os jogadores senegaleses deixaram o gramado por orientação do técnico Pape Thiaw. A paralisação durou cerca de 14 minutos, até que Sadio Mané convenceu os companheiros a retornarem ao campo.
– Quando eles decidiram sair e não jogar, eu fiquei e perguntei a algumas pessoas: "O que vocês acham disso? É uma boa ideia ou não?". Então, decidi ir buscar todo mundo de volta ao campo. Acho que é a melhor coisa a se fazer. Porque isso é apenas futebol, acho que o árbitro às vezes pode cometer erros. Pessoas do mundo todo estão assistindo. Pode ser pênalti ou não, mas isso não é o mais importante. O que importa é respeitar o jogo. Não é justo interromper uma partida assim — relatou Mané.
Na cobrança, Brahim Díaz tentou uma cavadinha, mas o goleiro Edouard Mendy defendeu. A partida seguiu para a prorrogação e, logo aos três minutos, Pape Gueye marcou o gol que garantiu a vitória senegalesa por 1 a 0.
CAF retirou o título de Senegal e declarou Marrocos campeão
Em março, a Federação Marroquina de Futebol recorreu ao Conselho de Apelação da CAF para pedir a vitória por W.O., alegando que Senegal havia violado o regulamento ao deixar o gramado antes do fim da partida.
A entidade africana aceitou o pedido e enquadrou a conduta da seleção nos artigos 82 e 84 do regulamento da Copa Africana de Nações. As normas preveem punição para equipes que abandonam o campo sem autorização da arbitragem, incluindo a derrota por 3 a 0.
Com isso, Marrocos foi declarado campeão da edição de 2025. A decisão, porém, foi contestada pela federação senegalesa, que levou o caso ao CAS.
Comunicado oficial da CAF
"O Conselho de Apelação da Confederação Africana de Futebol decidiu hoje que, em aplicação do Artigo 84 do Regulamento da Copa Africana de Nações (CAN), a Seleção Nacional do Senegal perdeu por WO a partida final da Copa Africana de Nações, com o resultado da partida sendo registrado como 3–0 a favor da Federação Real Marroquina de Futebol."
Senegal chegou a exibir o troféu mesmo após perder o título
Mesmo depois da decisão da CAF, a seleção senegalesa demonstrou que não reconhecia a mudança no resultado. Antes de um amistoso contra o Peru, em Paris, os jogadores exibiram o troféu da Copa Africana de Nações diante dos torcedores, em uma manifestação contra a entidade continental.
A atitude ocorreu após a federação senegalesa anunciar que contestaria a punição. Agora, com a decisão favorável do CAS, a equipe volta a ter reconhecida oficialmente a conquista obtida em campo.
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