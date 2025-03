Raphinha deve ser a solução dos problemas de Dorival Júnior para o duelo entre Brasil e Colômbia, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O craque deve ser a escolha do comandante para o lugar de Neymar, cortado da convocação por um edema muscular.

Apesar de hoje a escolha parecer, de certa forma, um pouco natural, uma máquina do tempo afincaria pessoas como lunáticas se previssem esta decisão um ano atrás. Atuar pela faixa central do campo se tornou um costume do meia-atacante na temporada atual, com a chegada de Hansi Flick ao Barcelona, o que mudou seu patamar na visão futebolística.

🔰 Como o 'novo' Raphinha pode salvar o Brasil de Dorival?

Raphinha chegou ao Barcelona em julho de 2022, depois de um desempenho positivo no Leeds United, onde atuava pela direita. Em um time considerado inferior diante dos gigantes da Premier League, o brasileiro desenvolveu funções defensivas dentro dos esquemas retraídos, e com a bola, era o responsável por acelerar jogadas e finalizá-las, ou servir o atacante Rodrigo Moreno.

Na Espanha, a situação se tornou diferente. Na era do técnico Xavi Hernández, o camisa 11 teve dificuldades para furar bloqueios e se adaptar à cultura da posse de bola, do jogo propositivo e de uma intensidade elevada. Em certo momento, críticas públicas do próprio treinador e um lugar cativo no banco de reservas se tornaram a realidade do jogador.

Porém, desde o começo de 2024-25, tudo mudou. Raphinha foi recolocado no time titular com a chegada de Hansi Flick, e se tornou um dos melhores jogadores do mundo. Se entendendo com nomes como Lamine Yamal e Robert Lewandowski, o atacante entrou na conversa pela Bola de Ouro, elevado ao patamar de nomes como Mohamed Salah e Harry Kane.

✋A mão de Flick no desempenho do craque

A mudança do jogo de Raphinha pode ser explicada pela troca de posição proporcionada pelo comandante alemão. A ascensão de Yamal levou Flick a posicionar o brasileiro em uma espécie de centro-canhota: ou seja, preenche as lacunas do lado esquerdo do ataque, principalmente na subida da marcação no campo ofensivo, mas também aparece para a construção dentro do ferrolho e ataca o espaço muitas vezes deixado por Lewandowski em velocidade da diagonal - movimento popularmente conhecido como "facão".

Raphinha comemora gol com a camisa do Brasil (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A alternância levou o jogador a alcançar números surpreendentes. Somando todas as competições, são 27 gols e 20 assistências em 42 partidas pelo Barça na temporada, ou seja, uma média superior a uma participação em tento por partida. A análise do desempenho e posicionamento do craque na Catalunha é o que pode solucionar a dor de cabeça de Dorival Júnior.

O comandante da Seleção tinha a possibilidade de escalar o Brasil com Neymar na flutuação central, e Vini Jr, Raphinha e Rodrygo formando um trio de ataque, com trocas de posição. Sem o camisa 10 do Santos, a tendência é que o destaque blaugrana repita seu modo de jogo em Brasília, atuando na posição de armador. As trocas de posição com os craques do Real Madrid ainda são possíveis, mas tudo indica que haja um 9 fixo, com João Pedro entre os titulares, formação já montada no treino que antecedeu o confronto, segundo a reportagem do Lance!.

A adição de João Pedro como centroavante muda a dinâmica. Quem trocar com Raphinha se torna um meio-campista e terá a responsabilidade de criar as jogadas enquanto ocupar o setor. João, por sua vez, ocupa a função de 10 no Brighton, ao descer para a entrada de Danny Welbeck, e também pode participar da roda. Dorival terá diversas opções para confundir a Colômbia e deixar o time solto no último terço do campo.

⚽ Brasil x Colômbia: tudo sobre o jogo

A bola rola para Brasil e Colômbia às 21h45 (de Brasília) desta quinta-feira (20), na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. O confronto é válido pela 13ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026; a Seleção ocupa apenas a quinta colocação, com 18 pontos, e precisa do triunfo para não se complicar na briga por uma vaga no Mundial do próximo ano.