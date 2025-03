O Chelsea acertou, na quarta-feira (19), a compra do atacante Geovany Quenda, de 17 anos, e o meia Dário Essugo, de 20, duas joias do Sporting, de Portugal. De acordo com comunicado do time de Lisboa, a venda de ambos foi concretizada no valor de 74,4 milhões de euros (R$ 457 milhões na cotação atual).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Desse montante, 52 milhões de euros (R$ 319,4 milhões) são apenas por Geovany Quenda, ponta nascido em Guiné-Bissau com nacionalidade portuguesa, que também vinha sido especulado no Manchester United de Rúben Amorim.

continua após a publicidade

Dário Essugo, por outro lado, foi vendido por 22,2 milhões de euros (R$ 136,4 milhões). O jogador estava emprestado ao Las Palmas, da Espanha, e ingressou aos Blues com 17 jogos na equipe anterior. Além disso, o meio-campista é o atleta mais jovem a ter feito sua estreia profissional pelo Sporting: em 2021, ele foi a campo com apenas 16 anos.

Concorrência no Chelsea

Na quarta posição da Premier League e favorito ao título da Conference League, o clube inglês vive uma boa temporada em 2024-25. Com a chegada de Estêvão e a dupla do Sporting, o Chelsea reafirma sua estratégia de apostar em jovens promissores para o futuro.

continua após a publicidade

Na temporada passada, Cole Palmer assumia a função que o legitimou com o maior número de participações em gols dos Blues, presente no centro do terço final do campo. No comando do técnico italiano Enzo Maresca a partir desta temporada, os jogadores democratizaram mais as responsabilidades ofensivas, o que fez com que o futebol do inglês crescesse ainda mais.

➡️ Jornal internacional compara jogador do Real Madrid a Marcelo

Cole Palmer comemora o gol em Chelsea x West Ham (Foto: Adrian Dennis / AFP)

No contexto atual, o camisa 20 está fora dos gramados por conta de um desconforto sofrido em uma atividade antes do clássico com o Arsenal no último domingo (16). Contudo, o Chelsea tem outras opções, com diferentes perfis, para compor o setor: os volantes construtores Enzo Fernández e Moisés Caicedo, o versátil nas pontas Christopher Nkunku e a promessa Roméo Lavia.

Estêvão terá a concorrência desses nomes, que também podem atuar em faixas distintas do campo. No entanto, perfis próximos ao do brasileiro vão chegar na próxima temporada europeia: pontas com baixa média de idade e potencial para ocupar em mais de uma região no campo de ataque.

Kendry Páez, de 17 anos, é considerado um dos principais atacantes da geração equatoriana formada nas canteras do Independiente del Valle e chega aos Blues após registrar 13 gols e seis assistências na carreira profissional. Veja abaixo as opções ofensivas de Maresca para 2025/26: