O confronto entre Croácia e França, pela ida das quartas de final da Nations League, começou antes mesmo de a bola rolar. Horas antes do confronto, torcedores franceses foram agredidos nos arredores do Estádio Pojlud, localizado na cidade de Split (CRO).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo a "RMC Sports", um grupo de membros da torcida organizada "Irrésistibles Français", composto por seis indivíduos, foi atacado por oito croatas, que questionaram se eram membros ultras e realizaram algumas intimidações verbais. O presidente da associação, Hervé Mougin, foi atingido nas costas com uma muleta enquanto tentava apaziguar a situação.

continua após a publicidade

A polícia local chegou a tomar medidas sobre o incidente e tentou se aproximar para diminuir o entrevero. Entretanto, até o momento, nenhuma acusação foi registrada pelos aficionados da seleção bicampeã do mundo.

➡️ Promessa da Seleção Brasileira, Estêvão brigará com outras joias por vaga no Chelsea

⚽ Croácia e França reeditam final mundial de 2018 na Nations

A bola rola no confronto entre Croácia e França às 16h45 (de Brasília) desta quinta-feira (20). A partida é válida pela ida das quartas de final da Liga das Nações da Europa; a volta será no domingo (23), no mesmo horário, mas no Stade de France, em Paris (FRA). Quem se classificar aguarda o vencedor de Holanda x Espanha, que acontecerá simultaneamente nos dois dias.

continua após a publicidade