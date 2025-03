Harry Kane projeta duelo contra o Boca Juniors no Mundial: ‘Especial’

O atacante Harry Kane projetou um dos confrontos mais esperados da fase de grupos Mundial de Clubes da Fifa, que acontece em junho: Bayern Munchen x Boca Juniors, que se enfrentam na segunda rodada da competição, no dia 20 de junho, às 22h.

Em entrevista ao site oficial da Fifa, o inglês ressaltou a expectativa para a partida em Miami, enaltecendo a presença da torcida local e a oportunidade de enfrentar equipes de diferentes partes do mundo.

- Essa será uma partida especial. Acho que será uma das partidas de destaque em toda a fase de grupos e em todo o torneio. Acho que é uma ótima experiência para os jogadores jogarem contra diferentes times ao redor do mundo. Esse jogo é em Miami, o que será bem especial com a torcida de lá. Será um jogo muito difícil, mas que nós iremos aproveitar - disse Kane.

Harry Kane demonstrou grande entusiasmo com a participação no torneio, destacando a oportunidade única de disputar uma competição internacional pelo clube. Para o atacante, jogar nos Estados Unidos, um ano antes da Copa do Mundo, será uma experiência valiosa tanto para conhecer alguns dos estádios do Mundial quanto para interagir com os torcedores locais.

- Acho que vai ser ótimo. Vai ser único. Jogar esse tipo de torneio importante com seu clube é diferente do que foi feito no passado, mas acho que vai ser uma ótima experiência. Ir para os EUA também, um ano antes da Copa do Mundo, será uma ótima chance de conhecer alguns dos estádios e conhecer os fãs de lá. Vai ser um torneio realmente ótimo. Como sempre, quando é o primeiro de qualquer tipo de torneio, as pessoas ficam se perguntando como vai ser. Mas estou muito animado para isso - finaliza o atacante.

Nesta temporada, com Vincent Kompany à frente da equipe, o time da Allianz Arena retomou a liderança da Bundesliga com folga e assegurou presença nas quartas de final da Liga dos Campeões da UEFA. A classificação veio com uma vitória dominante sobre o Bayer Leverkusen por 5 a 0 nas oitavas, com Harry Kane balançando as redes três vezes ao longo do confronto.

Cavani é o principal astro do Boca Juniors (Foto: Alejandro Pagni/ AFP)

Harry Kane x Edinson Cavani

O Boca Juniors, de Cavani, garantiu vaga no Mundial de Clubes de 2024, apesar de não ter conquistado a classificação direta para a Libertadores. A disputa da final da edição de 2023 contra o Fluminense, no Maracanã, garantiu pontos suficientes no ranking da Conmebol.

A eliminação do Nacional (Uruguai) nas oitavas de final da Libertadores diante do São Paulo foi crucial para a classificação do time argentino entre os 32.