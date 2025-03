Neymar ‘cumpriu protocolo’ e Seleção quer ele na próxima Data Fifa

Dorival Júnior afirmou na quarta-feira (19), véspera do jogo desta quinta com a Colômbia, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, que a Seleção havia montado "todo o trabalho em cima de um possível retorno de Neymar". E havia, de fato, um entendimento na comissão técnica de que o jogador do Santos finalmente voltaria a vestir a camisa do Brasil, algo que não acontece desde que ele sofreu a lesão ligamentar diante do Uruguai, em outubro de 2023.

Neymar vinha sendo monitorado pela equipe médica da Seleção desde o período em que estava no Al Hilal. A comissão técnica, inclusive, já tinha o planejamento pronto para observar o jogador in loco na Arábia Saudita, quando ele acabou se transferindo para o Santos.

— Ele fez os jogos pelo Santos, o que nos passou quase a certeza de que o Neymar estaria apto para estes dois confrontos. Em novembro já se havia a discussão (de convocá-lo), mas aí não se tinha a condição porque ele tinha jogado um jogo apenas, e o próprio protocolo clínico não indicava que ele estaria totalmente apto — declarou o coordenador de Seleções, Rodrigo Caetano, ao "SporTV".

— No nosso entendimento, ele cumpriu todo o protocolo. Cada lesão é uma lesão. O foco do problema dele era a lesão de ligamento, e essa está totalmente curada. Mas o que é natural também, e às vezes para o Neymar as coisas têm outra dimensão, se você for reparar todo atleta que fica esse longo período parado por lesão ligamentar, em algum momento vai ter uma lesão muscular.

Coordenador da Seleção garante retorno de Neymar à equipe

Na mesma entrevista, Rodrigo Caetano antecipou que Neymar será convocação à Seleção Brasileira assim que tiver condições físicas. Em junho, o Brasil encara Equador e Paraguai na penúltima rodada duplas das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Segundo Rodrigo Caetano, a importância de Neymar vai além da qualidade técnica do jogador.

— É o que ele representa para a Seleção. Uma coisa é para o externo; ele é ídolo de crianças, enfim. Mas ele é um cara muito querido por todo mundo. O que ele representa internamente é muito coisa, porque ele é um menino de bom coração, um menino agregador, ídolo de todos nós. E ele agrega demais, não só pela liderança técnica dentro de campo, mas também fora — considerou Caetano.

— Eu só espero que ele se recupere bem, que ele venha, porque é unanimidade o Neymar estar aqui (na Seleção Brasileira).