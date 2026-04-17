Espanhóis comparam joia do Palmeiras a Endrick, Estêvão e Rayan e afirmam interesse do Barcelona
Diario AS afirmou que Barcelona intensificou negociações com Eduardo Conceição
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O jornal espanhol "Diario AS" publicou nesta quarta-feira (15) uma reportagem sobre Eduardo Conceição, joia de 16 anos da base do Palmeiras, e afirmou que o Barcelona está perto de contratá-lo. O veículo destacou que o clube catalão intensificou as negociações para evitar repetir erros do passado, quando perdeu Endrick, Estêvão e Rayan para outros gigantes europeus.
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Segundo o AS, o atacante tem contrato com o Palmeiras até janeiro de 2029 e cláusula de rescisão de 100 milhões de euros (cerca de R$ 610 milhões). O clube brasileiro, no entanto, estaria disposto a negociá-lo por metade desse valor: 50 milhões de euros (R$ 305 milhões), incluindo parcelas fixas e variáveis.
– O Barcelona não quer repetir os erros do passado, como os cometidos com Endrick, Estêvão ou, mais recentemente, Rayan – afirmou a publicação espanhola.
Eduardo Conceição na mira de gigantes europeus
O AS também repercutiu a concorrência pelo jogador. De acordo com o jornal, Manchester City e Chelsea são os rivais a serem batidos. A "ESPN", citada pelo veículo, informou que o City já apresentou uma oferta de 40 milhões de euros ao Palmeiras, a maior já feita até o momento.
O Lance! já havia revelado em 2025 o interesse de clubes europeus por Eduardo Conceição, ainda antes de ele assinar seu primeiro contrato profissional. O jovem firmou vínculo com o Palmeiras no início de 2026 até o fim de 2029, com multa rescisória de 100 milhões de euros para o exterior. O clube detém 90% dos direitos econômicos do jogador.
Nos últimos meses, o Palmeiras recusou uma proposta de 25 milhões de euros pelo atleta, conforme apurou o Lance!. Internamente, a diretoria avalia Eduardo Conceição em cerca de 50 milhões de euros (R$ 300 milhões), mesma faixa de negociação informada pelo AS. As vendas de Endrick ao Real Madrid e de Estêvão ao Chelsea, ambas superiores a R$ 300 milhões, servem como referência para o clube.
O periódico espanhol destacou ainda o desempenho de Eduardo Conceição no Campeonato Sul-Americano Sub-17, no Paraguai, onde o jogador está a caminho de ser eleito o MVP do torneio pela seleção brasileira. Ele já marcou um gol, deu duas assistências e protagonizou "inúmeras jogadas memoráveis".
O AS descreveu Eduardo como um jogador "especial" e "diferente dos demais", cujas habilidades ofensivas lembram os primeiros tempos de Estêvão, hoje no Chelsea. O veículo também mencionou os números do atacante na Copinha deste ano: quatro gols e três assistências em sete partidas.
O plano do Palmeiras, segundo o AS, é dar os primeiros minutos a Eduardo ainda nesta temporada e, a partir da próxima, torná-lo um jogador fundamental, seguindo a estratégia aplicada com Endrick e Estêvão. Conforme já havia noticiado o Lance!, o jovem só poderá se transferir para o futebol europeu após completar 18 anos, em dezembro de 2027.
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