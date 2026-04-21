Astro do City revela provocação de jogador do Real Madrid: 'A gente sabe'

Grandes amigos fora de campo, Semenyo e Huijsen, companheiros nos tempos de Bournemouth, se encontraram em um dos grandes palcos do futebol europeu, porém em times opostos. Com cada um defendendo uma equipe diferente, o atacante do Manchester City revelou um bastidor curioso envolvendo o zagueiro do Real Madrid antes do confronto entre as duas equipes nas oitavas de final da Champions League.

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'Vou te dar uma surra'

Em entrevista ao canal ItsAllOutFooty, Semenyo revelou que, antes do confronto, Huijsen o provocou, afirmando que daria uma surra nele "no sentido esportivo". Semenyo provocou de volta, respondendo que não havia necessidade dessas palavras, já que todos sabem que ele joga no Real Madrid. Apesar da provocação amigável, quem levou a melhor foi Huijsen, já que o Real Madrid eliminou o City nas oitavas de final.

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– Ele estava me mandando mensagens nas noites anteriores, dizendo: 'Vou te dar uma surra'. E eu disse a ele: 'Relaxa, cara, a gente sabe que você joga no Real Madrid, se acalma' – revelou Semenyo.

Semenyo também contou que o zagueiro espanhol já demonstrava uma autoconfiança incomum desde os tempos de Bournemouth. Segundo o atacante, Huijsen anunciava com naturalidade que seu destino era o Real Madrid.

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– Quando Dean Huijsen assinou com o Bournemouth, ele disse: 'Vou assinar com o Real Madrid no ano que vem'. E, com certeza, ele assinou com o Real Madrid no verão seguinte. E eu pensei: 'Uau, isso é ótimo!' – afirmou Semenyo.

Semenyo e Huijsen são amigos desde o tempo de Bournemouth

Os dois jogadores atuaram juntos no Bournemouth sob o comando de Andoni Iraola. Pelo mesmo time, os jogadores compartilharam o gramado 35 vezes, jogando juntos por 2.555 minutos. Com a liderança de Huijsen na defesa e o ataque guiado por Semenyo, o Bournemouth foi destaque na Premier League passada, se destacando tanto defensiva quanto ofensivamente.

Semenyo e Huijsen nos tempos de Bournemouth (Foto: Reprodução/X)

Após aquela temporada, seus caminhos se separaram. Huijsen se transferiu para o Real Madrid no verão passado, enquanto Semenyo trocou de clube na Premier League em janeiro, juntando-se ao Manchester City de Pep Guardiola.

O reencontro aconteceu nas oitavas de final da Champions League, com os dois se enfrentando em um duelo de ida e volta. Na Espanha, Huijsen foi titular na vitória dos merengues por 3 a 0 sobre os Citizens. Semenyo também foi titular, mas acabou substituído. No jogo de volta, o espanhol manteve a titularidade, porém o atacante ganês ficou no banco de reservas, entrando somente na segunda etapa.

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