Real Madrid, Bayern e Barcelona agitam quartas de final da Champions League; veja duelos

A Champions League abre as quartas de final em clima de tensão e revanche. Enquanto Real Madrid e Bayern de Munique decidem um empate histórico em títulos e vitórias, Barcelona e Atlético de Madrid levam a rivalidade espanhola ao limite europeu. Entre o favoritismo do PSG e a busca do Liverpool e Arsenal por redenção após quedas domésticas, o continente se prepara para uma semana onde o peso da camisa e o detalhe emocional definirão os semifinalistas.

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Real Madrid x Bayern de Munique

O Real Madrid recebe o Bayern de Munique para abrir o confronto das quartas de final da Champions League após ter eliminado o Manchester City na fase anterior, chegando sob pressão após uma derrota amarga para o Mallorca que permitiu ao Barcelona ampliar a vantagem na liderança ao vencer o Atlético de Madrid. Em contrapartida, o gigante da Baviera, que avançou às quartas após superar a Atalanta, chega embalado por uma vitória épica contra o Freiburg, onde buscou uma virada improvável após estar perdendo por 2 a 0 fora de casa, consolidando o triunfo em apenas 20 minutos com dois gols marcados já nos acréscimos. Em 28 confrontos oficiais, o retrospecto registra um equilíbrio absoluto com 12 vitórias para cada lado e apenas 4 empates, prometendo um embate decisivo onde qualquer detalhe poderá definir quem avança às semifinais.

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Vinicius Junior, comemora com Toni Kroos, o gol marcado durante a partida de ida da semifinal da Champions League entre Bayern de Munique e Real Madrid, em 30 de abril de 2024, em Munique (Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP)

Sporting x Arsenal

O Arsenal vai até Portugal para enfrentar o Sporting pelas quartas de final da Champions League tentando se recuperar emocionalmente após a eliminação para o Southampton na FA Cup, em um cenário onde o técnico Mikel Arteta chamou para si a responsabilidade pela derrota para blindar o elenco. Os Gunners garantiram a vaga nesta fase após eliminarem o Bayer Leverkusen, enquanto o Sporting chega em estado de graça após vencer o Santa Clara e assumir a vice-liderança do Campeonato Português, mantendo a caça ao topo da tabela. Na competição europeia, o clube leonino carimbou sua classificação com uma reviravolta histórica diante do Bodo/Glimt; após sofrer uma derrota por 3 a 0 no jogo de ida na Noruega, a equipe soube explorar o fator casa e o apoio massivo de sua torcida para reverter o placar agregado e concretizar o que parecia impossível, chegando para este duelo com a moral elevada.

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O Arsenal foi eliminado da Copa da Inglaterra pelo Southampton (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Atlético de Madrid x Barcelona

Barcelona e Atlético de Madrid transportam para as quartas de final da Champions League a tensão de um confronto eletrizante pela La Liga, ocorrido neste último final de semana, onde o líder catalão venceu o quarto colocado em um jogo marcado pela polêmica arbitragem e reviravoltas. A partida foi condicionada pela expulsão de Nico González ainda no primeiro tempo, após uma entrada temerária em Lamine Yamal; o Atlético chegou a sair na frente com gol de Giuliano Simeone, mas Marcus Rashford empatou para o Barça pouco depois. Em um duelo de nervos acirrados, o Barcelona viu o cartão vermelho de Gerard Martín ser anulado após revisão do VAR e, nos instantes finais, João Cancelo serviu Robert Lewandowski para selar a virada culé. O cenário atual é de opostos: enquanto o Atlético de Madrid atravessa uma crise com três derrotas consecutivas, para Real Madrid, Barcelona e Tottenham, embora tenha avançado na Champions mesmo perdendo a volta após golear os Spurs por 5 a 2 na ida. O Barcelona chega em estado de graça, carimbando sua vaga nas quartas ao atropelar o Newcastle por 7 a 2 no Camp Nou, após um empate em 1 a 1 na Inglaterra.

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Rashford e Le Normand disputam a posse de bola no clássico entre Barcelona e Atlético de Madri pela La Liga (Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP)

Paris Saint Germain x Liverpool

O Paris Saint-Germain chega para o confronto decisivo contra o Liverpool em um momento técnico superior ao do adversário, embalado por ter retomado a liderança da Ligue 1 e pela classificação consistente sobre o Chelsea na fase anterior da Champions League. Em contrapartida, a equipe inglesa vive um período de forte turbulência após uma eliminação dolorosa na FA Cup para o Manchester City por 4 a 0, marcada por mais um pênalti desperdiçado por Mohamed Salah. Apesar da crise doméstica, os Reds sustentam a esperança no cenário europeu baseando-se no desempenho das oitavas de final, quando garantiram a vaga nas quartas ao atropelar o Galatasaray com um placar agregado de 4 a 0, prometendo um duelo de gigantes onde o favoritismo francês será testado pelo peso da camisa do clube de Merseyside.

O PSG venceu o Chelsea por 3 a 0 na Champions League (Foto: Franck Fife / AFP)

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