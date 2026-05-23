Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (23/05/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/05/2026
06:00
Flamengo e Palmeiras disputaram a final da Libertadores em 2025 (Foto: Ernesto BENAVIDES / AFP)
Neste sábado (23), a agenda do futebol conta com jogos decisivos na Europa e no Brasil. Campeão alemão, o Bayern de Munique busca o título da Copa da Alemanha contra o Stuttgart. No Brasileirão, Flamengo e Palmeiras vão se enfrentar em duelo de vice-líder contra líder. Além disso ocorrerão jogos da MLS e a última rodada de La Liga, em que o Barcelona já se sagrou campeão.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 23 de maio de 2026):

Campeonato Italiano

13h – Bologna x Inter de Milão – Disney+
15h45 – Lazio x Pisa – Disney+

Copa da Alemanha (final)

15h – Bayern de Munique x Stuttgart – Disney+

MLS

15h45 – St. Louis City x Austin – Apple TV
17h30 – Minnesota United x Real Salt Lake – Apple TV
20h30 – Charlotte x New England Revolution – Apple TV
20h30 – DC United x Montréal – Apple TV
20h30 – Cincinnati x Orlando City – Apple TV
21h30 – Chicago Fire x Toronto – Apple TV
21h30 – Nashville x New York City – Apple TV
21h30 – Sporting Kansas City x New York Red Bulls – Apple TV
22h30 – Colorado Rapids x Dallas – Apple TV
22h30 – Portland Timbers x San Jose Earthquakes – Apple TV
22h30 – San Diego x Vancouver Whitecaps – Apple TV
23h30 – LA Galaxy x Houston Dynamo – Apple TV

La Liga

16h – Valencia x Barcelona – Disney+
16h – Real Madrid x Athletic Bilbao – Disney+
16h – Celta de Vigo x Sevilla – Disney+
16h – Espanyol x Real Sociedad – Disney+
16h – Getafe x Osasuna – Disney+
16h – Girona x Elche – Disney+
16h – Mallorca x Real Oviedo – Disney+
16h – Real Betis x Levante – Disney+
16h – Deportivo Alavés x Rayo Vallecano – Disney+

Jogadores do Barcelona celebram título da La Liga após vitória sobre o Real Madrid (Foto: Josep Lago/AFP)

Campeonato Brasileiro - segunda divisão

16h – Novorizontino x Ceará – Canal GOAT, RedeTV!, ESPN e Disney+
18h30 – Fortaleza x Londrina – ESPN e Disney+
20h30 – Juventude x Sport – ESPN e Disney+

Campeonato Brasileiro

17h – São Paulo x Botafogo – Globo, ge tv e Premiere
17h – Vitória x Internacional – Premiere
19h – Grêmio x Santos – Premiere
19h – Mirassol x Fluminense – Premiere
21h – Flamengo x Palmeiras – Sportv e Premiere

