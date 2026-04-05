Arteta assume responsabilidade por eliminação do Arsenal da Copa da Inglaterra

O técnico Mikel Arteta isentou os jogadores do Arsenal de críticas após a eliminação da equipe na Copa da Inglaterra neste sábado (4). O time londrino perdeu por 2 a 1 para o Southampton, clube da segunda divisão inglesa, no St Mary's Stadium. O revés encerrou as chances de conquista da tríplice coroa, ocorre duas semanas após a perda do título da Copa da Liga Inglesa e agrava as dúvidas sobre a condição do time para a reta final da temporada.

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Liderança no campeonato e momento de cobrança

Apesar da eliminação no torneio eliminatório, o Arsenal mantém a liderança da Premier League com nove pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Manchester City. A equipe rival possui um jogo a menos e receberá o time comandado por Arteta no Etihad Stadium nas próximas semanas.

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— Eu amo meus jogadores, o que eles fizeram durante nove meses. Não vou criticá-los por perderem aqui. O que eles estão submetendo seus corpos, alguns não precisavam estar aqui hoje. Eu os defenderei mais do que nunca — declarou o técnico.

Diante das cobranças pelo acúmulo de jogadores lesionados e fora de forma, o treinador assumiu a culpa pela derrota recente e exigiu uma resposta dos atletas para a sequência do calendário.

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— Se alguém tem que assumir a responsabilidade, sou eu. Temos o período mais lindo pela frente. Normalmente você tem dois ou três momentos como esse em uma temporada, este é o primeiro momento com um nível de dificuldade. Vamos nos levantar e mostrar nosso valor. Sem desculpas sobre jogadores que estão ausentes ou que estão aqui com problemas. Vamos nos olhar no espelho, aceitar a situação, nos rebelar contra ela e seguir em frente com clareza — complementou Arteta.

Mikel Arteta na derrota do Arsenal por 2 a 1 sobre o Southampton pela Copa da Inglaterra (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Nova baixa médica e foco na reta final

A partida contra o Southampton resultou em mais um problema médico para o Arsenal. O zagueiro Gabriel Magalhães sofreu uma lesão no joelho e precisou deixar o campo durante o jogo.

— Ele sentiu algo, nós o avaliaremos, mas quando um jogador pede para ser substituído, nunca é uma boa notícia — resumiu sobre a situação clínica do defensor.

Questionado sobre a mensagem transmitida ao grupo de jogadores para a continuidade da disputa pelo título da Premier League e da Champions League, o técnico cobrou a manutenção da energia em alta para a retomada das vitórias.

— Dar a eles clareza e convicção. Confiar em nossos jogadores e acreditar no que fazemos. Continuar a fazer isso com pequenos ajustes que cada jogo exige. Devemos manter a atitude e a energia no nível mais alto possível. Isso é crítico para atuar no nível que precisamos para ganhar partidas — finalizou Arteta.

O Arsenal foi eliminado da Copa da Inglaterra pelo Southampton (Foto: Glyn KIRK / AFP)

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