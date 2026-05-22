Com Juan Bezerra como um dos grandes destaques da campanha, o Zamalek SC voltou ao topo do futebol egípcio. Após terminar a primeira fase como líder, a equipe confirmou o título da Premier League do Egito ao vencer o Ceramica Cleopatra FC por 1 a 0, encerrando um jejum de quatro temporadas sem conquistar o campeonato nacional. É a 15ª taça egípcia da história do clube.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Revelado pelo Vasco, o brasileiro chegou ao time egípcio na última temporada após passagem pelo FC Oleksandriya e rapidamente caiu nas graças da torcida, tornando-se uma das referências do time na temporada.

Depois da confirmação do título, Juan comemorou a conquista e destacou o peso da campanha construída pelo elenco ao longo do ano.

— É um momento mais do que especial para o clube e para mim. Só a gente sabe pelo que a gente passou até chegar ao título; é uma felicidade imensa. Nunca senti algo assim. Sentimento de dever cumprido e de gratidão pela confiança que colocaram em mim — afirmou o brasileiro.

continua após a publicidade

Adaptado ao futebol egípcio, o jogador destacou a identificação criada com o clube desde a chegada ao Cairo.

— Desde que cheguei ao clube, eu me sinto em casa. Quando eu entro em campo, consigo fazer tudo aquilo que é possível para ajudar o time, e fico feliz de poder ser uma parte importante nessa conquista. Seria muito bom, além de ser campeão, ser coroado como o craque da temporada — completou.

Destaque individual

Além do título, o atacante também vive grande fase individual. Eleito o melhor jogador estrangeiro do Egito em 2025, Juan novamente aparece entre os principais nomes para receber o prêmio. Na campanha do título, participou diretamente de gols importantes e marcou em uma das vitórias decisivas sobre o Pyramids FC na reta final da competição.

continua após a publicidade

Juan Bezerra comemora título do Zamalek (Foto: Divulgação)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.