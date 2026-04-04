Haaland marca três, e Manchester City goleia Liverpool na Copa da Inglaterra

O Manchester City venceu o Liverpool por 4 a 0, neste sábado (4), no Etihad Stadium, em Manchester (ING), pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. Após o jogo começar equilibrado, com as melhores chances dos Reds, Erling Haaland apareceu para decidir e desequilibrar a partida aos Citizens, com três gols, com outro sendo marcado por Semenyo. Em sua última temporada pelo Liverpool, Salah teve uma atuação trágica, com chance clara e pênalti perdido.

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Com o resultado, o Manchester City chega a semifinal da Copa da Inglaterra, tradicionalmente disputada em Wembley. O advserário dos Citizens será definido em um sorteio dos vencedores dos duelos entre: Chelsea x Port Vale, Arsenal x Southampton e West Ham x Leeds United.

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Como foi Manchester City x Liverpool?

A partida começou com o Liverpool melhor, tendo mais a posse da bola, rondando a área do Manchester City e com chutes de fora da área que não levaram perigo. Aos 15 minutos, quando os Citizens chegaram ao ataque pela primeira vez, o goleiro Mamardashvili fez a defesa e rapidamente lançou para Salah. O egípicio ganhou no corpo de Kushanov e inavdiu a área, mas pegou mal na finalização, que saiu em tiro de meta.

O Manchester City melhorou após a chance perdida por Salah e voltou mais uma vez ao campo de ataque. Na oportunidade, Rayan Cherki teve dividida com Kerkez na área e reclamou de um pênalti, que nem o árbitro em campo, Michael Oliver, nem o VAR, Paul Howard, assinalaram. Poucos minutos depois, quem chegou foi o Liverpool, com Ekitiké, que aproveitou erro de Rodri na área, mas a finalização passou por cima do gol defendido por Trafford.

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A resposta do Manchester City veio antes do intervalo. Durante uma sequência de ataques dos Citizens, O'Reilly foi derrubado por Van Dijk na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Haaland deslocou Mamardashivili e abriu o placar no Etihad Stadium. Nos acréscimos do primeiro tempo, Semenyo recebeu de Cherki na ponta direita e cruzou de forma certeira para Haaland. O atacante norueguês se antecipou a Konaté e cabeceou para o fundo da rede e ampliou a vantagem.

Erling Haaland marcou três gols na vitória do Manchester City por 4 a 0 sobre o Liverpool na Copa da Inglaterra (Foto: Darren Staples / AFP)

Logo no retorno do segundo tempo, o Manchester City chegou ao terceiro gol. Após recuperar a bola no campo de ataque com Guéhi, Cherki acionou Semenyo, que invadiu a área e, de cavadinha, superou Mamardashivili para abrir 3 a 0. O ganês teve outra chance de gol logo na sequência, em outro passe de Cherki, mas o atacante dominou errado dentro da área e a bola ficou com o goleiro do Liverpool.

Aos 13 minutos, em troca de passes desde a defesa, Doku encontrou O'Reilly na lateral da grande área do Liverpool. O lateral inglês cruzou rasteiro para Haaland, que completou de primeira para marcar o quarto do Manchester City e o seu terceiro na partida.

Erling Haaland marcou três gols na vitória do Manchester City por 4 a 0 sobre o Liverpool na Copa da Inglaterra (Foto: Darren Staples / AFP)

Os Reds ainda tiveram um pênalti, após Matheus Nunes derrubar Ekitiké na área, mas Trafford defendeu a cobrança de Salah, em um dia para se esquecer do egípicio. Com o placar definido, o Manchester City apenas administrou a vantagem e assegurou a vitória por 4 a 0, com direito a "olé" no Etihad Stadium.

James Trafford defende pênalti de Salah na vitória do Manchester City por 4 a 0 sobre o Liverpool na Copa da Inglaterra (Foto: Darren Staples / AFP)

O que vem por aí?

O Manchester City retorna aos gramados apenas no domingo (12), pela 32ª rodada da Premier League, contra o Chelsea, em Stamford Bridge, em Londres (ING). Já o LIverpool visita o Paris Saint-Germain, no Parc des Princes, pelas quartas de final da Champions League.

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