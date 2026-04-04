Militão marca, mas Real Madrid perde para Mallorca em La Liga
Muriqi marcou o gol da vitória dos donos da casa nos acréscimos
O Mallorca venceu o Real Madrid por 2 a 1, neste sábado (4), no Son Moix, em Palma de Maiorca (ESP), pela 30ª rodada de La Liga. Após saírem atrás no placar no primeiro tempo, os Merengues conseguiram empatar na reta final do jogo com Éder Militão, em seu retorno aos gramados após 24 jogos de fora, mesmo com o ataque pouco inspirado. Porém, nos acréscimos, Muriqi apareceu para marcar o gol da vitória dos donos da casa.
Com o resultado, o Real Madrid segue com 69 pontos em La Liga e pode ver o Barcelona abrir sete pontos de vantagem na liderança caso vença o Atlético de Madrid, ainda neste sábado (4). Já o Mallorca deixa a zona de rebaixamento e sobe para a 17ª colocação, com 31 pontos.
Como foi Mallorca x Real Madrid?
A partida começou com o Real Madrid melhor, mas sem conseguir criar grandes chances de gol. Com Vini Jr no banco, Mbappé era a única arma ofensiva dos merengues, sem conseguir ter espaço entre os defensores do Mallorca. Na única boa chance do clube madrilenho, o astro francês bateu colocado para a boa defesa do goleiro Leo Román.
Do outro lado, o Mallorca jogou no contra-ataque e chegou perto de abrir o placar com Muriqi, mas o cabeceio do centroavante passou por cima do gol. Porém, antes do fim do primeiro tempo, Pablo Maffeo cruzou para a área do Real Madrid e encontrou Manu Morlanes, que se antecipou a Rüdiger e saiu livre para finalizar e marcar para os donos da casa.
Com 15 minutos do segundo tempo, Álvaro Arbeloa colocou Vini Jr em campo, no lugar de Manuel Ángel Morán, além de outras mudanças. Mesmo com o brasileiro em campo, o Real Madrid seguiu pouco inspirado no ataque, mas conseguiu marcar o gol de empate com Éder Milirão, que fez o retorno aos gramados após ficar ausênte por 24 jogos do clube na temporada.
Porém, nos acréscimos, Muriqi recebeu Mateo Joseph e bateu com firmeza para fazer o gol da vitória do Mallorca sobre o Real Madrid. Final de jogo, 2 a 1.
O que vem por aí?
O Mallorca retorna aos gramados apenas no domingo (12), quando recebe o Rayo Vallecano, por La Liga. Já o Real Madrid terá pela frente o Bayern de Munique, na terça-feira (7), pelas quartas de final da Champions League, no Bernabéu.
