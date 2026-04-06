Ex-melhor do mundo critica Vini Jr: 'É um ótimo jogador, mas provoca sem parar'

Em programa Matthäus crítica Vini Jr e Real antes de decisão na Champions

Igor Barreto
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/04/2026
17:31
Atualizado há 2 minutos
Lothas Matthaus (Foto: Ronny HARTMANN / AFP)
Lothas Matthaus (Foto: Ronny HARTMANN / AFP)
Às vésperas da decisão entre Real Madrid e Bayern de Munique, Lothar Matthäus ídolo da equipe alemã, criticou recente postura do rival e destacou Vini Jr Durante o programa "Sky 90", Matthäus desaprovou a conduta do Real nos últimos anos, destacando críticas às atuações de Vinicius Júnior e citando a cerimônia da Bola de Ouro em 2024, quando o espanhol Rodri do Manchester City conquistou o prêmio.

— Vinicius é, claro, um ótimo jogador, mas provoca sem parar. Quando alguém o agarra de verdade em campo, ele só reclama e depois chora. É um jeito meio típico dele — afirmou o ex-jogador.

Em 2024 o Real Madrid fez um boicote na premiação do Ballon d'Or, após saber que Vini Jr não levaria o prêmio mais importante da noite, o clube cancelou a ida da delegação para o evento, essa atitude não foi vista com bons olhos para Matthäus.

Rodri conquista bola de ouro de 2024 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

— Rodri foi eleito o melhor jogador do mundo, e então eles disseram: 'Sim, é injusto, deveria ter sido um de nós.' Então, vamos boicotar. Isso não se faz. Por respeito aos adversários, às outras equipes e aos jogadores, isso não se faz. — declarou Matthäus.

Real Madrid x Bayern de Munique

O confronto válido pelas quartas de final da Champions League, terá seu primeiro encontro nesta terça-feira (07), o time espanhol e maior campeão da competição começa jogando em casa no Santiago Bernabeú.

