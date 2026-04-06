Ex-melhor do mundo critica Vini Jr: 'É um ótimo jogador, mas provoca sem parar'
Em programa Matthäus crítica Vini Jr e Real antes de decisão na Champions
Às vésperas da decisão entre Real Madrid e Bayern de Munique, Lothar Matthäus ídolo da equipe alemã, criticou recente postura do rival e destacou Vini Jr Durante o programa "Sky 90", Matthäus desaprovou a conduta do Real nos últimos anos, destacando críticas às atuações de Vinicius Júnior e citando a cerimônia da Bola de Ouro em 2024, quando o espanhol Rodri do Manchester City conquistou o prêmio.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
— Vinicius é, claro, um ótimo jogador, mas provoca sem parar. Quando alguém o agarra de verdade em campo, ele só reclama e depois chora. É um jeito meio típico dele — afirmou o ex-jogador.
Em 2024 o Real Madrid fez um boicote na premiação do Ballon d'Or, após saber que Vini Jr não levaria o prêmio mais importante da noite, o clube cancelou a ida da delegação para o evento, essa atitude não foi vista com bons olhos para Matthäus.
— Rodri foi eleito o melhor jogador do mundo, e então eles disseram: 'Sim, é injusto, deveria ter sido um de nós.' Então, vamos boicotar. Isso não se faz. Por respeito aos adversários, às outras equipes e aos jogadores, isso não se faz. — declarou Matthäus.
Real Madrid x Bayern de Munique
O confronto válido pelas quartas de final da Champions League, terá seu primeiro encontro nesta terça-feira (07), o time espanhol e maior campeão da competição começa jogando em casa no Santiago Bernabeú.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade
