Real Madrid x Athletic Bilbao: onde assistir, horário e prováveis escalações pela La Liga

O Real Madrid recebe o Athletic Bilbao, pela 38ª rodada da La Liga, neste sábado (23), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. O confronto terá transmissão exclusiva no Disney+.

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Sem chances de brigar por título, o Real Madrid utilizará o jogo para fazer uma homenagem de despedida para o lateral-direito Dani Carvajal. O clube se despede de uma temporada melancólica e sem títulos e talvez não conte com Vini Jr, que pediu dispensa do clube nos últimos dias para tratar assuntos pessoais.

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Ficha do jogo RMA ATH 38ª rodada La Liga Data e Hora Sábado, 23 de maio de 2026, às 16h (de Brasília) Local Santiago Bernabéu, em Madri (ESP) Árbitro Juan Martínez Assistentes Diego Barbero e Miguel Martínez Var Raúl Martín González Onde assistir

Assim como o Real Madrid, o Athletic Bilbao não possui grandes pretensões na partida, uma vez que ocupa a 12ª colocação da La Liga e não luta por vagas em competições europeias. O clube se despede do técnico Ernesto Valverde, enquanto iniciará o planejamento da próxima temporada com Edin Terzic.

Tudo sobre Real Madrid x Athletic Bilbao (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Real Madrid 🆚 Athletic Bilbao

38ª rodada – Campeonato Espanhol

📆 Data e horário: sábado, 23 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

👁️ Onde assistir: Disney+

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚪🔵 Real Madrid (Técnico: Álvaro Arbeloa)

Courtois; Carvajal, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Brahim, Mbappe, Mastantuono.

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🔴⚪ Athletic Bilbao (Técnico: Ernesto Valverde)

Simon; Gorosabel, Alvarez, Laporte, Boiro; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Navarro, Berenguer; Guruzeta.

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