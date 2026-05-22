Real Madrid x Athletic Bilbao: onde assistir, horário e prováveis escalações pela La Liga
Merengues fazem homenagem a Dani Carvajal em jogo de despedida
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O Real Madrid recebe o Athletic Bilbao, pela 38ª rodada da La Liga, neste sábado (23), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. O confronto terá transmissão exclusiva no Disney+.
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Sem chances de brigar por título, o Real Madrid utilizará o jogo para fazer uma homenagem de despedida para o lateral-direito Dani Carvajal. O clube se despede de uma temporada melancólica e sem títulos e talvez não conte com Vini Jr, que pediu dispensa do clube nos últimos dias para tratar assuntos pessoais.
Ficha do jogo
Assim como o Real Madrid, o Athletic Bilbao não possui grandes pretensões na partida, uma vez que ocupa a 12ª colocação da La Liga e não luta por vagas em competições europeias. O clube se despede do técnico Ernesto Valverde, enquanto iniciará o planejamento da próxima temporada com Edin Terzic.
Tudo sobre Real Madrid x Athletic Bilbao (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Real Madrid 🆚 Athletic Bilbao
38ª rodada – Campeonato Espanhol
📆 Data e horário: sábado, 23 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)
👁️ Onde assistir: Disney+
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
⚪🔵 Real Madrid (Técnico: Álvaro Arbeloa)
Courtois; Carvajal, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Brahim, Mbappe, Mastantuono.
🔴⚪ Athletic Bilbao (Técnico: Ernesto Valverde)
Simon; Gorosabel, Alvarez, Laporte, Boiro; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Navarro, Berenguer; Guruzeta.
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