Arbeloa destaca importância de Mbappé para o Real Madrid: 'Extraordinário'
Treinador exalta sua equipe antes de decisão contra Bayern de Munique
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Álvaro Arbeloa concedeu coletiva de imprensa nesta segunda-feira (6), antes do confronto com o Bayern de Munique, pelas quartas de final da Champions League. Na coletiva, o técnico falou sobre a importância de Mbappé para o time, principalmente nas fases decisivas, como na reta final da temporada.
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— A única coisa que importa para mim é a minha própria opinião, e essa é que é um privilégio extraordinário ter um jogador como o Mbappé na equipe — declarou Arbeloa, que na sequência exaltou o jogador nos momentos decisivos, como o mata-mata da Champions.
— Mbappé veio para cá para jogar este tipo de partidas — completou o treinador.
O espanhol também falou sobre o retorno de Jude Bellingham ao time nessa reta final. Ao ser questionado sobre o que essa volta do inglês mudaria no time, o treinador elogiou o jogador e afirmou que o time precisa se adaptar a ele.
— O que mudou é que somos uma equipe melhor, disso eu tenho certeza. Ele tem qualidades diferentes de alguns dos seus companheiros, e quando estamos em campo, precisamos nos adaptar. É disso que se trata o futebol, ter esse entrosamento entre os jogadores — explicou.
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