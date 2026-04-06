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Arbeloa destaca importância de Mbappé para o Real Madrid: 'Extraordinário'

Treinador exalta sua equipe antes de decisão contra Bayern de Munique

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Igor Barreto
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/04/2026
12:35
Alvaro Arbeloa em coletiva do Real Madrid (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
imagem cameraAlvaro Arbeloa em coletiva do Real Madrid (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
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Álvaro Arbeloa concedeu coletiva de imprensa nesta segunda-feira (6), antes do confronto com o Bayern de Munique, pelas quartas de final da Champions League. Na coletiva, o técnico falou sobre a importância de Mbappé para o time, principalmente nas fases decisivas, como na reta final da temporada.

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— A única coisa que importa para mim é a minha própria opinião, e essa é que é um privilégio extraordinário ter um jogador como o Mbappé na equipe — declarou Arbeloa, que na sequência exaltou o jogador nos momentos decisivos, como o mata-mata da Champions.

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Mbappé comemora gol marcado pelo Real Madrid contra o Alavés, pela La Liga
Mbappé comemora gol marcado pelo Real Madrid contra o Alavés, pela La Liga (Foto: Ander Gillenea/AFP)

— Mbappé veio para cá para jogar este tipo de partidas — completou o treinador.

O espanhol também falou sobre o retorno de Jude Bellingham ao time nessa reta final. Ao ser questionado sobre o que essa volta do inglês mudaria no time, o treinador elogiou o jogador e afirmou que o time precisa se adaptar a ele.

— O que mudou é que somos uma equipe melhor, disso eu tenho certeza. Ele tem qualidades diferentes de alguns dos seus companheiros, e quando estamos em campo, precisamos nos adaptar. É disso que se trata o futebol, ter esse entrosamento entre os jogadores — explicou.

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Bellingham comemorando gol marcado contra a Juventus (Foto: Thomas Coex/AFP)
Bellingham comemorando gol marcado contra a Juventus, na Champions (Foto: Thomas Coex/AFP)

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