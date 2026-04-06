Arbeloa destaca importância de Mbappé para o Real Madrid: 'Extraordinário'

Álvaro Arbeloa concedeu coletiva de imprensa nesta segunda-feira (6), antes do confronto com o Bayern de Munique, pelas quartas de final da Champions League. Na coletiva, o técnico falou sobre a importância de Mbappé para o time, principalmente nas fases decisivas, como na reta final da temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— A única coisa que importa para mim é a minha própria opinião, e essa é que é um privilégio extraordinário ter um jogador como o Mbappé na equipe — declarou Arbeloa, que na sequência exaltou o jogador nos momentos decisivos, como o mata-mata da Champions.

continua após a publicidade

Mbappé comemora gol marcado pelo Real Madrid contra o Alavés, pela La Liga (Foto: Ander Gillenea/AFP)

— Mbappé veio para cá para jogar este tipo de partidas — completou o treinador.

O espanhol também falou sobre o retorno de Jude Bellingham ao time nessa reta final. Ao ser questionado sobre o que essa volta do inglês mudaria no time, o treinador elogiou o jogador e afirmou que o time precisa se adaptar a ele.

— O que mudou é que somos uma equipe melhor, disso eu tenho certeza. Ele tem qualidades diferentes de alguns dos seus companheiros, e quando estamos em campo, precisamos nos adaptar. É disso que se trata o futebol, ter esse entrosamento entre os jogadores — explicou.

continua após a publicidade

Bellingham comemorando gol marcado contra a Juventus, na Champions (Foto: Thomas Coex/AFP)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade