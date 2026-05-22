Bayern de Munique x Stuttgart: onde assistir, horário e prováveis escalações da final da Copa da Alemanha
Equipes se enfrentam pela decisão da competição
Bayern de Munique e Stuttgart se enfrentam neste sábado (23), às 15h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Berlim (ALE), pela final da Copa da Alemanha 2026. A partida decisiva terá transmissão ao vivo pela XSports (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Ficha do jogo
O Bayern de Munique chega para a grande final vivendo uma temporada fantástica. Após garantir o título da liga nacional recentemente, a equipe comandada por Vincent Kompany busca fechar o calendário com a cobiçada "dobradinha". Os bávaros, que carimbaram a vaga na decisão após eliminarem o Bayer Leverkusen por 2 a 0 na semifinal, apostam em seu ataque histórico formado por Kane, Olise e Díaz para voltar a erguer a taça da Copa após seis temporadas de jejum.
O Stuttgart, por sua vez, entra em campo com a missão de defender o título conquistado na última temporada. Sob o comando do técnico Sebastian Hoeness, o clube coroou o seu grande ano com a classificação garantida para a próxima Uefa Champions League e agora quer marcar de vez seu nome na história do futebol alemão. O time garantiu o passaporte para Berlim após uma vitória emocionante na prorrogação contra o Freiburg e chega motivado para tentar quebrar o favoritismo do rival.
Tudo sobre o jogo entre Bayern de Munique x Stuttgart (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Bayern de Munique 🆚 Stuttgart
Final – Copa da Alemanha 2026
📆 Data e horário: sábado, 23 de maio de 2026, às 15h (de Brasília).
📍 Local: Estádio Olímpico, em Berlim (ALE).
👁️ Onde assistir: XSports, ESPN e Disney+.
🕴️ Arbitragem: Sven Jablonski (ALE), Sascha Thielert (ALE) e Eduard Beitinger (ALE).
📺 VAR: Sören Storks e Christian Fischer (AVAR).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴⚪ Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
Jonas Urbig; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah e Konrad Laimer; Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Jamal Musiala e Luis Díaz; Harry Kane.
⚪🔴 Stuttgart (Técnico: Sebastian Hoeness)
Alexander Nübel; Ramon Hendriks, Julian Chabot e Maximilian Mittelstädt; Jamie Leweling, Andrés, Angelo Stiller, Nikolas Nartey e Chris Führich; Deniz Undav e Ermedin Demirovic.
