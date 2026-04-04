Em prévia da Champions, Barcelona bate o Atlético de Madrid no Espanhol
Fora de casa, equipe de Hansi Flick faz 2 a 1 e dispara na liderança
- Matéria
- Mais Notícias
A quatro dias de se enfrentarem pelo jogo de ida das quartas de final da Uefa Champions League, Atlético de Madrid e Barcelona fizeram um jogo disputado, com gols, expulsão e muita polêmica neste sábado (4), pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol. Jogando no Metropolitano, o time da casa abriu o marcador com Giuliano Simeone, mas Rashford empatou ainda no primeiro tempo. Lewandowski, no fim do jogo, marcou o gol da virada. O resultado faz o Barcelona disparar na liderança da La Liga, com 76 pontos, enquanto o Atlético de Madrid se mantém no quarto lugar, com 57.
Como foi Atlético de Madrid x Barcelona
As equipes foram a campo com desfalques importantes. O Atlético de Madrid não pode contar com o goleiro Oblak, enquanto o Barcelona estava sem Raphinha, ambos lesionados. O líder do Espanhol tinha ainda Lewandowski no banco.
Apesar disso, foi uma partida intensa do início ao fim, com chances de gol para os dois lados. Griezmann perdeu duas oportunidades, e Lamine Yamal acertou a trave antes de o placar ser efetivamente movimentado — Giuliano Simeone abriu o marcador para o Atlético aos 38 do primeiro tempo, mas Rashford deixou tudo igual três minutos mais tarde.
O jogo também teve muitos cartões e polêmicas. Nico Gonzalez foi expulso nos acréscimos do primeiro tempo, e Gerard Martín também seria logo aos três do segundo, por um pisão em Thiago Almada. O árbitro Busquets Ferrer, porém, foi chamado ao VAR e transformou o vermelho em amarelo.
Com um a mais durante todo o segundo tempo, o Barcelona teve mais volume de jogo e pouco a pouco foi jogando o Atlético para o seu campo. A pressão funcionou: aos 41, Lewandowski aproveitou rebote de Musso e marcou o gol da virada.
O que vem pela frente
Líder do Campeonato Espanhol, o Barcelona chegou aos 76 pontos na La Liga, sete a mais do que o vice Real Madrid. O Atlético, por sua vez, estacionou na quarta colocação, com 57. As duas equipes voltam a se enfrentar na quarta-feira (8). Dessa vez, o duelo será no Camp Nou pelo jogo de ida das quarta de final da Uefa Champions League. O jogo está marcado para às 16h (de Brasília).
✅ FICHA TÉCNICA
ATLÉTICO DE MADRID 1 X 2 BARCELONA
La Liga - 30ª rodada
📆 Data e horário: sábado, 4 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP)
🥅 Gols: Giuliano Simeone (38'/1ºT), Rashfort (41'/1ºT) e Lewandowski (41'/2ºT)
🟨 Cartões amarelos: Molina, Koke, Musso, Lenglet (ATL); Martín, Fermín López
🟥 Cartão vermelho: Nico Gonzalez (ATL)
ESCALAÇÕES
ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)
Musso; Molina, Le Normand, Lenglet (Taufik) e Nico Gonzalez; Giuliano Simeone (Sorloth), Koke (Ruggeri), Baena (José Giménez) e Vargas; Julián Álvarez e Griezmann (Javi Morcillo).
BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)
Joan García; Araujo (Bernal, depois Koundé), Cubarsí, Martín e Cancelo; Eric García, Pedri e Fermín López (Ferrán Torres); Lamine Yamal, Rashford (Lewandowski) e Dani Olmo.
🟥 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Mateo Busquets Ferrer
🚩 Assistentes: Íñigo Prieto e Gonzalo García
🖥️ VAR: Melero López
➡️ Aposte nos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias