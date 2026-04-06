Gandula bósnio 'rouba' cola de Donnarumma e garante ida a Copa do Mundo

O futebol é feito de heróis, vilões e, às vezes, de adolescentes muito espertos. A Bósnia e Herzegovina está em festa com a classificação histórica para a Copa do Mundo de 2026, mas o nome mais comentado não é o de um atacante, e sim o de Afan Cizmic. O gandula de apenas 14 anos virou celebridade ao admitir que "sequestrou" a famosa cola de pênaltis de Gianluigi Donnarumma durante a repescagem das Eliminatórias.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Lance!

O episódio aconteceu no momento de maior tensão da partida. Enquanto os jogadores se preparavam para as cobranças, Cizmic, que estava posicionado atrás do gol, aproveitou um momento de distração e sumiu com o papel onde o goleiro italiano tinha o mapa da mina sobre os batedores bósnios.

continua após a publicidade

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade

Bastoni recebe cartão vermelho por falta em Memic em Bósnia x Itália nas Eliminatórias da Copa do Mundo (Foto: Elvis Barukcic/AFP)

O goleiro não defendeu nenhuma cobrança na derrota por 4 a 1 nos pênaltis, que selou o vexame da Itália, fora da Copa do Mundo mais uma vez. Em entrevista à Face TV, o jovem gandula detalhou o desespero do arqueiro:

— Ele olhou para todos os lados, chegou a culpar a segurança. Estava bravo e decepcionado — revelou Cizmic.

O goleiro bósnio, Nikola Vasilj, acusou Donnarumma de tentar rasgar a sua própria cola (da Bósnia), o que gerou discussões ríspidas em campo. No fim, a eficiência bósnia e o "sumiço" do papel italiano ditaram o destino das seleções.

continua após a publicidade

A audácia de Afan Cizmic rendeu frutos imediatos. O jovem foi convidado pela própria emissora de TV para acompanhar a delegação da Bósnia no Mundial da América do Norte.

A cola de Donnarumma será leiloada, e todo o valor arrecadado será destinado a uma instituição de caridade.